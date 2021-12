O Telegram tem estado a melhorar as suas apps e a trazer ainda mais funcionalidades para este serviço. A concorrência é forte e muitos querem cativar os utilizadores para o seu lado, para assim dominarem o mercado dos serviços de mensagens.

A mais recente versão deste serviço trouxe algumas novidades que se mostram muito interessantes. Uma delas, permite aos utilizadores terem muito mais controlo sobre as sessões que têm em outros dispositivos. Hoje mostramos 4 formas de fazer essa gestão.

O Telegram é um dos serviços que permite aos utilizadores terem as suas contas a serem usadas em vários dispositivos, sem depender de qualquer smartphone. Assim, importa gerir as sessões abertas e onde estas estão a ser usadas.

#1 - Criar novas sessões no Telegram

Uma das principais funcionalidades é a simplicidade com que podem adicionar novas sessões ao Telegram. Se até agora dependíamos de códigos na app para adicionar ao browser ou ao desktop, isso fica mais simples.

Bastará aos utilizadores abrir as Definições do Telegram e depois escolher a opção Dispositivos. Aqui dentro devem escolher a primeira opção - Conetar desktop - para abrir o leitor de códigos QR. Com o acesso ao browser ou à app, bastará ler este código para ligar estes dispositivos.

#2 - Terminar a sessão em todos os dispositivos

Da mesma forma simples que podem adicionar novas sessões, também é possível controlar todas as que estão ativas na conta do utilizador. Esta pode ser feita de forma detalhada, uma a uma, ou global, em caso de emergência.

Na mesma área das Definições, encontrar abaixo a opção Terminar todas as outras sessões. Isto vai levar a que todos os dispositivos, com exceção do atual, vão ser a conta do utilizador ser desativada. Assim, qualquer problema de acesso fica resolvido.

#3 - Gerir sessões em cada equipamento ligado

Claro que os utilizadores podem também gerir de forma detalhada cada uma das sessões abertas em todos os dispositivos associados à conta do utilizador. Desta forma podem controlar todos os dispositivos que já não controlam.

Abaixo das 2 opções anteriores a lista de dispositivos onde a conta está ativa. Podem escolher cada um destes e gerir a ligação. Podem definir se aceitam chamadas ou chats secretos, mas provavelmente o que procuram é a opção Terminar sessão.

#4 - Terminar sessões do Telegram de forma automática

Uma das mais interessantes opções que esta área oferece é a gestão automatizada de sessões do Telegram. Caso uma destas fique inativa por um período de tempo, o Telegram tratará de terminar e assim dar mais segurança.

Para definirem o tempo de inatividade, devem descer ao final da área Dispositivos e escolher onde está a opção Encerrar sessões antigas. Ao abrirem surge a lista com o tempo: 1 semana, 3 meses, 6 meses ou 1 ano. Só precisam de escolher a pretendida.

Estas são as 4 melhores formas de gerir sessões de dispositivos no Telegram. O utilizador pode assim gerir como, quando e quais os dispositivos que podem ter acesso à sua conta, sem qualquer problema.