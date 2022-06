Muitas das novidades que o WhatsApp tem apresentado não se ficam pela sua interface ou por novas funcionalidades. Procuram trazer aos utilizadores deste serviço uma garantia ainda maior de privacidade e de proteção dos dados dos utilizadores.

Sendo este um tema recorrente e importante, o WhatsApp tem reforçado a sua proposta nesta área. A mais recente novidade foi focada precisamente aqui e as novas opções estão já disponíveis e prontas a serem usadas. Veja assim como pode ter mais privacidade no WhatsApp ao ativar estas simples opções.

Ainda mais privacidade no WhatsApp

Mais do que garantir que a comunicação entre os diferentes utilizadores é mantida anónima e provada, importa que os dados destes são mantidos privados e longe de olhares alheios. As medidas existem no WhatsApp, mas nem sempre são usadas ou ativadas para estarem a uso nos momentos certos.

Sendo simples ver alguma informação, importa aos utilizadores protegerem-se e garantirem que apenas quem está autorizado pode ter acesso a estes dados. Isso é agora possível, com uma das novidades que o WhatsApp apresentou na semana passada.

Opções acessíveis aos utilizadores

Comecem por abrir o menu do WhatsApp, nos 3 pontos presentes no canto superior direito. Ai dentro, devem escolher Definições, seguido da opção Conta e por fim da opção Privacidade. Esta última abre a lista das opções que vai poder alterar.

Nas 4 primeiras opções vai agora poder mudar para definir um grau ainda maior de privacidade no WhatsApp. Para além das conhecidas definições, passa a poder abrir aos contactos, mas escolhendo quais destes podem ver a informação.

Dados ficam assim ainda mais protegidos

Assim, e para a última vez online, a foto de perfil, a biografia e o estado, o utilizador pode limitar o acesso ao que coloca visível neste serviço. Basta mesmo dizer quais quer excluir e estes deixam de ter acesso à sua informação, algo que antes com um simples número de telefone poderia ser descoberta.

Alterem estas simples opções e garantam ainda mais privacidade no WhatsApp. É algo simples e que podem fazer rapidamente, para assim não terem nenhuma informação a ser acedida por quem não deve ou não precisa de ter acesso.