Dica: Como mudar rapidamente o seu nome e a fotografia no Spotify

Apesar de ser o maior serviço de streaming de música, o Spotify tem um nível de personalização reduzido. Este aprender com o que o utilizador ai ouvindo ao longo do tempo, para depois propor as músicas que o utilizador vai querer ouvir.

Ainda assim, e porque é focado no utilizador, permite que este altere alguns dos elementos presentes, para ficarem personalizados. Assim, hoje mostramos como pode mudar rapidamente o seu nome e a fotografia no Spotify.

Uma simples personalização que pode fazer

Apesar de não ser muito visível, o Spotify pode ser usado quase como uma rede social, dedicada à música. Podemos partilhar tudo o que ouvimos e as nossas playlists com outros utilizadores, criado assim uma proximidade grande com os gostos destes.

Claro que para isso vamos querer sempre ter o perfil atualizado, tanto com o nome como com a fotografia mais recentes e corretos. Este é um passo simples e rápido, que podem repetir de forma recorrente e para manter tudo perfeito.

Mudar o nome e a fotografia no Spotify

Para mudar rapidamente o seu nome e a fotografia no Spotify deve seguir apenas alguns passos simples. Comece por abrir a app e por carregar na roda dentada presente no topo e depois escolha a opção Ver perfil, localizada em cima.

Nesta nova área deve ter acesso a todos os seus dados, com detalhe. Deve continuar, escolhendo a opção Editar perfil, ficando com acesso direto aos dados. Comece por carregar no nome para o editar de imediato no Spotify.

Um processo simples e muito rápido

No passo seguinte deverá carregar na opção Alterar foto, para iniciar o processo de escolha de uma nova fotografia. Esta pode ser obtida do dispositivo ou captada na hora, com a câmara do smartphone.

Ao carregar na opção Gravar, que fica no topo, o processo termina e os novos dados estão registados. Desse momento em diante será apresentada a nova fotografia e o nome que foi colocado. É desta forma simples que consegue mudar rapidamente o seu nome e a fotografia no Spotify.