Dica: Como ativar a destruição de mensagens em todo o lado no Telegram

Com a fuga do WhatsApp, o Telegram e o Signal têm ganho muitos novos utilizadores. Estes procuram uma app de mensagens que seja realmente segura e que mantenha os níveis de privacidade que os utilizadores querem e esperam.

Claro que tem havido muita adaptação e isso tem sido visto no Telegram. As novidades não têm parado de surgir e de melhorar tudo o que é já oferecido. Uma das que mais tem agradado é a possibilidade de eliminar mensagens automaticamente.

Uma das muitas funcionalidades interessantes que o Telegram tem na sua app é a possibilidade de eliminarmos de forma periódica as nossas conversas. Estas simplesmente desaparecem após o tempo definido e garantem a privacidade dos utilizadores.

Eliminar mensagens das conversas

Ao contrário da maioria dos serviços, o Telegram permite configurar esta destruição em todas as conversas, sendo assim mais alargado. Este é um processo simples. Nas conversas com qualquer utilizador só precisam de chamar o menu da conversa.

Aqui dentro encontram várias opções, sendo a mais importante a chamada Limpar histórico. Isto irá abrir um novo pop-up, onde o utilizador vai poder ativar a exclusão de mensagens. Definam por isso o tempo, 24 horas ou 7 dias, e depois carreguem em Ativar Autoexcluir.

Mensagens secretas também podem ser destruídas

Outro local onde podem ativar a destruição automática das mensagens é nas conversas privadas. Estas naturalmente vão ser eliminadas, mas podem ter algum controlo maior sobre este processo. Só precisam de configurar corretamente,

Só precisam então de abrir o menu e escolher a opção Configurar autodestruição. No caso do iOS, este está na caixa de texto, na forma de um relógio. De seguida precisam de definir o tempo, de segundos, minutos ou horas e aplicar para que fique ativo de imediato.

Grupos do Telegram também tem esta função

Por fim, e esta é uma novidade recente, também podem ativar esta eliminação nos grupos do Telegram. O comportamento será similar e fará desaparecer todas as mensagens após o tempo definido pelos utilizadores.

Abram também aqui o menu da conversa do grupo, no canto superior direito, e vejam as opções presentes. Aqui têm a opção Autoexcluir mensagens, que deve ser selecionada, para abrir uma nova área. Esta terá também de ter definido o tempo (24 horas ou 7 dias) d depois escolher Definir neste chat.

É desta forma simples que cobrem a destruição de mensagens no Telegram. Todos os tipos de conversa estão presentes e todos eles podem ver as mensagens eliminadas no período definido de forma direta e sem qualquer intervenção.