Usado por muitos, o WhatsApp tem evoluído ao longo dos anos, para se tornar ainda melhor. Com uma base que tem a segurança e a privacidade implícita, continua a garantir estes padrões e a proteger os utilizadores e os seus dados.

Ainda assim, existem algumas opções que os utilizadores podem ativar ou alterar para garantir ainda mais privacidade e segurança. Estas são as principais e essenciais para se manterem com a máxima proteção. Conheça as que tem mesmo de ativar no WhatsApp.

Se a troca de mensagens entre utilizadores do WhatsApp tem garantida a proteção necessária, o mesmo pode não acontecer aos dados destes. Nem sempre estão escondidos de quem não interessa e como tal estão expostos na Internet e na app.

#1 – A segurança da impressão digital

A primeira opção é a mais prática no que toca ao acesso local e às mensagens do utilizador. Com a impressão digital ativa, apenas este consegue ter acesso ao próprio WhatsApp e a tudo o que este tem dentro.

Abram as Definições e depois escolham a opção Conta e de seguida Privacidade. Aí dentro devem descer até ao final e depois escolher a opção Bloqueio por impressão digital. Devem ativar esta opção, escolher o tempo para bloquear automaticamente e se querem mostrar o conteúdo nas notificações.

#2 – Definir quem pode adicionar aos grupos

Uma segunda opção que devem ter ativa controla quem os pode adicionar aos grupos do WhatsApp. Estes por norma são inócuos, mas podem mais tarde ser mudados para temáticas que podem até colocar em causa a conta do utilizador.

Na mesma área da opção anterior, devem escolher a opção Grupos. Aqui dentro podem definir quem pode adicionar o utilizador a grupos. As opções possíveis são Todos, Os meus contactos e Os meus contactos, exceto. Apenas a última opção permite definir com destaque em tem essa autorização.

Escolher quem pode ver a sua informação pessoal

Em terceiro lugar importa ver quem pode ter acesso à informação pessoal do utilizador. Esta estará por norma aberta a todos, mesmo quem não seja contacto do utilizador. Importa por isso meter aqui alguma ordem e bloquear quem não interessa.

Novamente na mesma área, desta vez no topo, podem mudar vários parâmetros essenciais. Assim, podem mudar quem pode ver quando esteve online, a foto de perfil, a biografia ou o estado. Cada um pode ser editado de forma isolada e escolher se todos, apenas os contactos ou ninguém tem acesso a eles.

#4 – Bloquear os contactos do WhatsApp que não quer

Por fim mostramos a forma de lidar com contactos mal comportados. Com tantos dados expostos, é normal que surjam mensagens indesejadas e até a partilha de ficheiros ou chamadas de quem não conhecemos, ou não queremos falar, devendo ser bloqueados.

A forma mais simples de o fazer é abrindo a conversa desse contacto e chamando o menu no canto superior direito. Aí abram a opção Ver contacto. Dentro dessa área, no final, procurem por Bloquear e o processo fica terminado. Esse contacto não volta a incomodar.

Com estas 4 simples opções o WhatsApp vai ficar mais seguro e com muito maior privacidade. Todos os utilizadores agradecem e garantem que não são incomodados ou têm os seus dados expostos.