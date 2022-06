As novidades que o WhatsApp tem trazido mostram como este serviço quer evoluir e tornar-se ainda mais usado pelos utilizadores.

Agora, do que pode ser visto na última versão beta do Android, há uma mudança a caminho que vai alterar muito o serviço. Está a ser preparada e certamente que irá ser usada por todos de forma recorrente.

Apesar de ser um serviço já bem maduro, o WhatsApp tem recebido muitas novidades nos últimos meses. Estas poderiam ser esperadas há muito tempo, mas a verdade é que têm tardado a ser implementadas e disponibilizadas a todos, o que nem sempre agrada aos utilizadores.

A mais recente novidade surgiu na versão beta do WhatsApp para Android e poderá ser uma mudança muito importante. Centra-se numa funcionalidade única e que ao longo dos anos tem sido pedida, mas aparentemente ignorada pelo serviço e colocada em espera.

O que esta versão revelou agora foi o acesso à nova opção para edição das mensagens que o utilizador enviou. Esta não será uma opção de acesso direto, mas estará acessível através do menu de cada conversa.

Para tal, o utilizador deverá escolher uma mensagem antes. É também provável que seja depois apresentada a lista das alterações que foram efetuadas às mensagens ao longo da conversa, e eventualmente a data/hora das mesmas.

WhatsApp was planning to develop the ability to edit messages more than 5 years ago. Finally it is back https://t.co/WZLfdwrqNt