COVID-19: Tem sintomas? Instale esta app para os médicos o ajudarem

A resposta da área tecnológica à COVID-19 tem sido fantástica. Em poucos dias surgiram plataformas e apps para tudo e mais alguma coisa. No que diz respeito a sintomas da COVID-19, já informamos aqui que no site SNS24 está disponível um auto diagnóstico.

Se pretender falar com médicos ou enfermeiros instale a app #Todos por Um.

Todos por Um é uma aplicação para Pacientes, Médicos e Enfermeiros neste momento de pandemia. O funcionamento é muito simples, os pacientes introduzem os seus dados e são aconselhados consoante os seus sintomas por profissionais da área.

Médicos e enfermeiros podem aceder ao histórico clínico e sintomas do paciente e contactá-los através de um chat.

Como usar este serviço?

Usar este serviço é muito simples e nem tem de instalar nada. Esta é uma Progressive Web App (PWA) e para a ter no seu telemóvel apenas tem de aceder aqui.

Depois são apresentadas algumas imagens que ensinam como funciona este serviço.

Em seguida indiquem qual o vosso perfil (paciente ou profissional de saúde) e indiquem os vossos dados de contacto.

Indiquem agora alguma informação clínica. Para tal devem indicar quais os sintomas que se aplicam.

Devem ainda indicar se estiveram com pessoas infetadas, em algum país onde há casos registados, etc. Depois de introduzidos todos os dados solicitados, a app apresenta um Resultado de acordo com o analisado.

Esta é uma app criada pela OutSystems em conjunto com a Lusíada. De uma forma simples e rápida os utilizadores podem fazer um autodiagnóstico. Obviamente que tal app não dispensa a consulta de um profissional da área. No entanto, os Médicos e enfermeiros podem aceder ao seu histórico clínico e sintomas do paciente e enviar-lhe uma mensagem.

Todos por Um

