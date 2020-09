Como tirar fotos 16:9 no iPhone 11‌, Phone 11 Pro‌ e iPhone 11 Pro Max?

Fotos 16:9 no iPhone? É verdade que a Apple não foi das primeiras a disponibilizar o formato 16:9 para fotografias. No entanto, tal suporte chegou com o lançamento do iPhone 11‌, Phone 11 Pro‌ e iPhone 11 Pro Max. Mesmo assim, esta funcionalidade está um pouco escondida, levando os utilizadores a usarem o formato padrão (4:3).

Se tem um iPhone de última geração saiba o que está a perder por não tirar fotos no formato 16:9.

O “aspect ratio” 16:9 é hoje amplamente usado e tem uma proporção de 16 unidades de largura por 9 de altura. Este é um dos formatos de ecrã panorâmico, ou seja, widescreen, mais conhecidos e com ele conseguimos ter uma fotografia com maior área captada. Com os “novos” modelos do iPhone, a Apple passou a permitir tirar fotografias no formato 16:9. Saiba como usar.

É verdade que no passado já era possível tirar fotografias panorâmicas com um iPhone, mas o processo não era “amigável”. Com o lançamento do iPhone 11‌, Phone 11 Pro‌ e iPhone 11 Pro Max a Apple fez algumas modificações ao nível da app e hoje é fácil registar uma foto no formato de 16:9. De referir que hoje em dia é possível escolher o aspect ratio 1:1, 4:3 e 16:9 para fotografias com os novos modelos do iPhone.

Como tirar fotos panorâmicas (16:9) no iPhone?

Como referido, com as alterações realizadas pela Apple hoje facilmente conseguimos ter fotos panorâmicas (16:9). Para isso basta abrir a app nativa da câmara e em seguida escolher o modo Fotografia. Depois, irá ver um estilo de botão muito discreto do outro lado do menu. Carregue aí para aparecerem as “opções avançadas“.

Das opções apresentadas, irão estar disponíveis os formatos 1:1 (Quadrada), 4:3 e 16:9. Selecione 16:9 e verificará de imediato que a área de cpatura irá aumentar.

Se ficar fã desse formato deverá guardar as configurações. Para isso deverá ir às opções da câmara, nas definições, e depois entrar em Manter Definições. Aí devem ativar a opção Modo câmara, que permite manter o último modo usado.

Ao nível da fotografia já é bem conhecida a enorme qualidade dos novos iPhone. Com esta opção temos fotos ainda mais amplas que podem ser transformadas em autênticos quadros. Experimentem e digam-nos o que acham do resultado final.

Que “aspect ratio” usam para tirar fotografias?

