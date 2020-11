Atualização do OnePlus 8 e 8 Pro está a apagar os dados dos utilizadores

Ao início do dia de hoje demos a conhecer que a atualização de segurança outubro para os smartphones OnePlus e OnePlus 8 Pro já estava a chegar aos equipamentos. Esta atualização vem com o sistema operativo OxygenOS 11.0.1.1.

No entanto, de acordo com as mais recentes informações, a já lançada atualização do sistema operativo OxygenOS Beta 3 está a apagar completamente os dados dos utilizadores.

A marca chinesa liderada por Pete Lau apresentou ao mundo os seus novos OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro em abril deste ano. O momento desta apresentação coincidiu com um dos pontos mais altos da primeira vaga da pandemia da COVID-19.

Os equipamentos foram bem recebidos pelos consumidores, uma vez que são telefones com a qualidade a que a marca já nos habituou. Com algum atraso, os utilizadores começaram agora a receber a atualização de segurança com o OxygenOS 11.0.1.1 referente ao mês de outubro. A OnePlus garantiu que todas as correções de segurança foram instaladas.

Mas parece que nem tudo está a correr bem com o sistema dos donos destes smartphones.

Atualização do OnePlus 8 e 8 Pro apaga os dados dos utilizadores

Há cerca de duas semanas, os utilizadores receberam uma atualização OTA estável através da atualização do OxygenOS Beta 3. Mas esta mesma atualização deu origem a várias queixas de que, após instalação, os dados dos utilizadores foram complemente apagados.

O problema parece existir há algum tempo, mas só agora a OnePlus confirmou oficialmente a situação. E através de uma publicação no fórum oficial, a marca chinesa explicou o que poderá ter acontecido, deixando alguns conselhos.

Segundo a OnePlus:

Parece que alguns utilizadores estão a relatar terem recebido a atualização estável do Open Beta 3, o que levou a uma limpeza completa dos dados. Essas informações já foram partilhadas com a equipa do software para que possam ser verificadas e tratadas. Enquanto isso, se receber uma atualização OTA, confirme duas vezes se é uma atualização Open Beta. Se não for, por favor NÃO instale. Recomendamos que faça backup dos seus dados mais importantes através de um serviço de nuvem, faça um backup completo através do OnePlus Switch e transfira-o para um computador ou USB para uma segurança redobrada.

Desta forma, pode-se induzir que alguns utilizadores da versão Open Beta poderão ter recebido acidentalmente uma atualização da versão estável. No entanto essa mesma atualizaçãp irá apagar todos os dados do utilizador.

Caso tenha um OnePlus 8 ou OnePlus 8 Pro reforçamos também aqui o alerta para terem atenção ao que vos chega para atualização aos vossos equipamentos.

