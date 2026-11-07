App gov.pt tem novas funcionalidades! Saiba o que passou a estar disponível

A Carteira Digital da Empresa passou a disponibilizar uma nova funcionalidade dedicada a fundos e oportunidades de financiamento. A novidade pretende facilitar o acesso das empresas e dos empresários em nome individual a informação sobre apoios, projetos e programas de financiamento.

A nova área, denominada Fundos e Financiamentos, está disponível na aplicação gov.pt, a partir da versão 4.1.17, e foi desenvolvida em parceria entre a Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE) e a Agência para o Desenvolvimento e Coesão (AD&C).

Conheça os apoios e acompanhe os financiamentos

Com esta novidade, os utilizadores passam a ter acesso centralizado a várias informações relacionadas com os apoios financeiros às empresas.

Entre as funcionalidades disponíveis encontram-se:

Consultar projetos e apoios associados à empresa;

Conhecer os programas e instrumentos de financiamento envolvidos;

Acompanhar o estado das operações, através de informação do Balcão dos Fundos;

Consultar oportunidades de financiamento com candidaturas abertas, de acordo com as preferências definidas pelo utilizador.

Mais documentos e serviços numa única aplicação

A Carteira Digital da Empresa pretende simplificar a relação das empresas com a Administração Pública, reunindo num único espaço digital documentos e informações relevantes para a atividade empresarial.

Entre os documentos atualmente disponíveis encontram-se o Cartão Eletrónico da Empresa, documentos relativos à situação tributária e contributiva, certificação PME, Registo Central do Beneficiário Efetivo (RCBE) e um resumo consolidado da situação fiscal.

A plataforma permite ainda consultar informações sobre contratos públicos, acompanhar concursos relevantes e aceder a dados relativos ao seguro automóvel das viaturas da empresa.

Estão também previstas novas funcionalidades, incluindo o acesso à certidão comercial permanente e serviços destinados a facilitar a relação das empresas com a banca.

Como aceder à Carteira Digital da Empresa?

A Carteira Digital da Empresa é gratuita e está disponível através da aplicação gov.pt, para Android, iOS e Huawei.

O acesso pode ser efetuado por administradores, gerentes e representantes legais das empresas, bem como por empresários em nome individual, através da Chave Móvel Digital.

Com esta atualização, o Governo pretende concentrar num único espaço digital mais serviços e informação úteis para a gestão empresarial, facilitando também o acesso das empresas aos instrumentos de financiamento disponíveis.