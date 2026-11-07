Quantcast
Mobile

App gov.pt tem novas funcionalidades! Saiba o que passou a estar disponível

0 Comentários

A Carteira Digital da Empresa passou a disponibilizar uma nova funcionalidade dedicada a fundos e oportunidades de financiamento. A novidade pretende facilitar o acesso das empresas e dos empresários em nome individual a informação sobre apoios, projetos e programas de financiamento.

App gov.pt tem novas funcionalidades! Saiba o que passou a estar disponível

A nova área, denominada Fundos e Financiamentos, está disponível na aplicação gov.pt, a partir da versão 4.1.17, e foi desenvolvida em parceria entre a Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE) e a Agência para o Desenvolvimento e Coesão (AD&C).

Conheça os apoios e acompanhe os financiamentos

Com esta novidade, os utilizadores passam a ter acesso centralizado a várias informações relacionadas com os apoios financeiros às empresas.

Entre as funcionalidades disponíveis encontram-se:

  • Consultar projetos e apoios associados à empresa;
  • Conhecer os programas e instrumentos de financiamento envolvidos;
  • Acompanhar o estado das operações, através de informação do Balcão dos Fundos;
  • Consultar oportunidades de financiamento com candidaturas abertas, de acordo com as preferências definidas pelo utilizador.
App gov.pt tem novas funcionalidades! Saiba o que passou a estar disponível

Mais documentos e serviços numa única aplicação

A Carteira Digital da Empresa pretende simplificar a relação das empresas com a Administração Pública, reunindo num único espaço digital documentos e informações relevantes para a atividade empresarial.

Entre os documentos atualmente disponíveis encontram-se o Cartão Eletrónico da Empresa, documentos relativos à situação tributária e contributiva, certificação PME, Registo Central do Beneficiário Efetivo (RCBE) e um resumo consolidado da situação fiscal.

A plataforma permite ainda consultar informações sobre contratos públicos, acompanhar concursos relevantes e aceder a dados relativos ao seguro automóvel das viaturas da empresa.

Estão também previstas novas funcionalidades, incluindo o acesso à certidão comercial permanente e serviços destinados a facilitar a relação das empresas com a banca.

Como aceder à Carteira Digital da Empresa?

A Carteira Digital da Empresa é gratuita e está disponível através da aplicação gov.pt, para Android, iOS e Huawei.

O acesso pode ser efetuado por administradores, gerentes e representantes legais das empresas, bem como por empresários em nome individual, através da Chave Móvel Digital.

Com esta atualização, o Governo pretende concentrar num único espaço digital mais serviços e informação úteis para a gestão empresarial, facilitando também o acesso das empresas aos instrumentos de financiamento disponíveis.

PUB
Autor: Pedro Pinto
Partilhar:
Tags:
gov.pt

PUB.

Questão Semanal

Faria uma viagem num robotáxi, sem qualquer condutor humano ao volante?

Ver Resultados

Loading …

Arquivo de Questões

PUB.

Velocímetro Pplware

Teste a velocidade da sua Internet
Combustíveis: Governo ajusta desconto no ISP. O que acontece a partir de segunda-feira?
Artigo anterior

Combustíveis: Governo ajusta desconto no ISP. O que acontece a partir de segunda-feira?
PUB

Comentários

0

Deixe um comentário

PUB
Aviso

Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.