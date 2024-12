Xiaomi vai retirar smartphones do mercado para cumprir regras da União Europeia

As medidas da União Europeia tentam dar aos consumidores as melhores soluções e uma verdadeira democratização de algumas funcionalidades. Não é apenas a Apple a ser visada, mas como se pode ver agora, há mais marcas a terem de reagir. A Xiaomi será uma delas, com vários smartphones a serem retirados do mercado, apenas graças à ausência de uma porta USB-C.

Xiaomi vai retirar smartphones do mercado

Já passaram mais de dois anos desde que a UE aprovou o carregador USB-C único para todos os dispositivos vendidos no seu território. Isso deu a margem máxima até ao final de 2024 para poder vender telefones e outro tipo de gadgets sem este conector na Europa.

Esta decisão afetou de forma mais significativa marcas como a Apple, que tinha o seu próprio conector Lightning e a empresa foi obrigada a implementar o USB-C em todos os seus dispositivos. Na verdade, já se fala que o próximo iPhone SE será atualizado para adotar este conector, mas a Apple não foi a única afetada por uma medida que retirou alguns modelos que já não poderão ser adquiridos em 2025.

Na lista das marcas presentes no mercado, existiram lançamentos que não tomaram em conta esta mudança. A Xiaomi continuou a apresentar modelos com conector micro-USB até há muito pouco tempo, e mais cedo ou mais tarde a marca acabaria por ser afetada.

Sem USB-C não cumpre regras da União Europeia

Na verdade, esta decisão fez com que alguns modelos deixassem de ser comercializados a partir de 2025, e a verdade é muitos vão ficar desapontados, porque estes equipamentos não estão no mercado há muito tempo e ainda eram interessantes para compra.

Entre eles, destacam-se o Redmi 12C ou o Redmi A2, dois smartphones bastante populares e venderam muitas unidades. Ainda assim, a partir de 2025, ficarão para a história e nunca mais poderão ser comprados. Esta medida também irá afetar todos os dispositivos que tenham este mesmo conector em outras marcas, pelo que pode extrapolar para muitos outros modelos que continuam a ser vendidos hoje em dia.

Pela positiva, é o adeus na União Europeia aos smartphones que têm conectores diferentes de USB-C e esquecer a necessidade de usar um cabo diferente para carregar cada gadget presente. Não há como negar que é uma medida positiva para a maioria dos consumidores. Ainda assim não deixa de ser uma pena deixar de lado um conector e smartphones que têm dado muitas alegrias a muitos utilizadores.