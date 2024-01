Xiaomi preparar versão do HyperOS com Android 13 para chegar a mais smartphones

Ao abandonar a MIUI e abraçar o HyperOS, a Xiaomi tomou uma decisão arriscada. Tem de manter as suas políticas de atualização e garantir aos smartphones suportados as novas versões. Se até aqui tudo parecia apontar para que fosse centrado no Android 14, surge agora a informação de há outra versão a ser preparada e que usa o Android 13.

O HyperOS é já uma realidade e está a ser disponibilizado para muitos smartphones da Xiaomi. Inicialmente julgava-se que iria demorar a chegar ao mercado global, focando-se primeiro na China e nos equipamentos vendidos neste país.

A verdade é que rapidamente acabou por chegar à Europa e a outros mercados importantes. As atualizações já tiveram início e já há quem esteja a usar esta nova versão do sistema da Xiaomi para os seus smartphones. O mais interessante agora é que foi descoberta uma nova versão, que abre a porta a mais equipamentos.

Nos servidores da Xiaomi, onde as versões de desenvolvimento do HyperOS são armazenadas, surgiu uma nova linha de desenvolvimento. Do que foi possível perceber, esta parece romper com o esperado e baseia-se no Android 13.

Esta é, na verdade, uma versão que acaba por assumir um papel muito importante. Será assim que a Xiaomi irá garantir o HyperOS a mais equipamentos, que há partida até nem iriam ter acesso a este novo sistema da marca. A lista dos primeiros smartphones a receber a nova versão é também já conhecida.

POCO F3

Xiaomi 12X

Xiaomi Mi 11X

Redmi Note 12 Pro 4G

Redmi K40

Por agora, ainda não existem datas para a chegada do HyperOS com Android 13 aos smartphones. Os desenvolvimentos devem continuar e provavelmente, seguindo a sua política, a Xiaomi deverá iniciar a sua distribuição na China.

Apesar de ter sido sempre referenciado com o Android 14, esta novidade é inteligente por parte da Xiaomi. A marca garante assim a chegada do HyperOS a mais smartphones e mantém a sua linha de atualizações a ainda mais equipamentos.