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Xiaomi apresentou um chip seis vezes mais potente que o A19 do iPhone 17 Pro

· Android 1 Comentário

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Autor: Pedro Simões

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  1. Max says:
    25 de Agosto de 2026 às 08:08

    O Weibo não faz comparações com o Apple A19. Quis perceber de onde tinha saído o 6x mais. Está-se a falar da realização de tarefas de IA no próprio equipamento
    P: A Xiaomi anunciou um novo SoC, Xring O3, de 200 TOPs. Isso significa que em tarefas de IA é quase 6 vezes superior ao do iPhone Pro Max, de 35 TOPs?
    R (Gemini): “Não. Ter uma métrica de TOPs quase 6 vezes maior não significa que o SoC seja 6 vezes superior no desempenho real de IA
    1. A Armadilha da Precisão – Int4 (XRING O3) vs. INT8/FP16 (A19) (…)”
    2. Gargalo da memória (Onde a IA realmente empanca (…)”.
    3. Integração de hardware e software (…)”.
    O Gemini conclui: “a diferença real de desempenho em tarefas de IA estará mais próxima de de 1,5x a 2x em cenários específicos de IA generativa, longe do ganho teórico de 6x”.

    Responder

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