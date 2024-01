WoWMouse: o seu smartwatch com Wear OS já pode ser usado para controlar o PC ou o tablet

Dispositivos como os smartwatches podem ser usados no dia a dia para ajudar os utilizadores em muitas áreas. Se a parte da saúde e do bem-estar está já coberta, surgem agora novas oportunidades que começam a ser exploradas. O WoWMouse é um exemplo perfeito e dá aos utilizadores o controlo total do PC ou o tablet, tornando o rato obsoleto.

Descoberto na CES deste ano, o WoWMouse prima pela simplicidade e pela engenhosidade que foi usada para ser criado. Esta app pode ser usada em qualquer smartwatch com o Wear OS e permite controlar a maioria dos sistemas operativos que podemos encontrar atualmente.

O seu funcionamento é simples e usa o movimento do braço para mover o rato e o apertar os dedos para simular o clicar. A ideia da Doublepoint, a criadora do WoWMouse, funciona ao transmitir o smartwatch como um rato Bluetooth Human Interface Devices (HID), permitindo que funcione apenas associando-o como qualquer outro rato Bluetooth.

Esta app funciona em alguns relógios com Wear OS, como o Samsung Galaxy Watch 4, 5 e 6. Ainda assim, a empresa afirma que a deteção de toque é inconsistente no Pixel Watch. Como o Apple Watch não suporta Bluetooth HID, a Doublepoint informou que o WoWMouse não poderá ser criado como uma app para o watchOS.

No que toca aos sistemas que podem ser controlados, a lista é muito larga. Para além do óbvio Windows ou do Android, há ainda suporte para Linux, macOS e iPadOS. Em alguns casos requer a deteção do relógio durante o emparelhamento e configuração do AssistiveTouch.

A utilização do WoWMouse é simples e permite ainda alguns pontos de configuração da app no smartwatch. Depois de emparelhado com o dispositivo, basta mover o braço e acompanhar o ponteiro do rato. Para clicar basta bater com o indicador no polegar e o ecrã do relógio irá também mostrar essa ação.

O mais interessante no WoWMouse é que é uma app completamente gratuita e sem qualquer publicidade. É, na verdade, uma montra do que a Doublepoint consegue fazer com as interfaces. Esta app para smartwatch está disponível na Play Store do Android e pode já ser instalada por quem tenha um dispositivo com Wear OS 2 ou superior.