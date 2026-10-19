WhatsApp: vai deixar de perder tempo a pedir a localização com este truque do iPhone

Combinar um café ou um ponto de encontro com amigos acaba quase sempre no mesmo. Alguém se perde e ninguém se entende. A solução passa por pedir a localização exata, mas quem está do outro lado nem sempre o sabe fazer. Em breve isso pode ser passado, graças a uma novidade que o WhatsApp se prepara para ir buscar ao iPhone.

WhatsApp vai ao iPhone buscar o que todos querem

A Meta parece finalmente determinada a eliminar este atrito com uma novidade prática descoberta nas versões de testes do WhatsApp para Android. A ideia passa por inverter a lógica habitual e permitir que um contacto peça diretamente as coordenadas ao outro, sem rodeios ou mensagens confusas de texto. Trata-se de uma funcionalidade que quem utiliza o ecossistema da Apple reconhecerá de imediato, já que o iMessage integra algo semelhante há bastante tempo para desenrascar estas situações.

Um simples toque para saber onde o outro está

O mecanismo surge integrado no menu de partilha onde hoje já moram as opções de localização atual e em tempo real. Com a adição do botão de “Pedir localização”, o utilizador deixa de precisar de escrever a habitual pergunta e passa a gerar um cartão interativo dentro da própria janela da conversa. Esse elemento visual destaca-se de imediato no ecrã de quem o recebe, tornando claro o objetivo do pedido e evitando as habituais respostas por extenso que pouco ou nada ajudam a encontrar alguém no mapa.

Do lado do destinatário, a intenção é poupar etapas chatas. Ao tocar no aviso recebido, o WhatsApp deverá abrir diretamente a interface com as escolhas disponíveis para partilhar o sítio onde a pessoa se encontra ou o trajeto ao vivo durante determinado período. Elimina-se a navegação por menus escondidos e o processo resume-se a autorizar o envio, acelerando encontros marcados em locais movimentados ou desconhecidos.

Menos mensagens perdidas e mais rapidez

Esta abordagem resolve um problema prático recorrente: quando se pede um endereço a alguém com menos à-vontade digital, a tendência natural é escrever o nome de uma rua ou um ponto de referência vago. Com uma solicitação padronizada, o utilizador só tem de tocar num botão para despachar o mapa, poupando uma dezena de mensagens intercaladas e chamadas desnecessárias a tentar decifrar esquinas.

Por enquanto, o recurso foi identificado em código de desenvolvimento do sistema Android e não se encontra disponível de forma aberta para o público em geral. Como acontece com muitas das novidades em fase de experimentação dentro da Meta, ainda faltam afinar comportamentos finais da resposta do utilizador e avaliar a receção geral antes de uma libertação alargada aos canais estáveis.

Resta aguardar pela disponibilização global tanto nos equipamentos Android como no iOS. Se avançar sem cortes pelo caminho, a funcionalidade tem tudo para se tornar daquelas ferramentas discretas que passam a fazer parte da rotina sem ninguém dar por isso, resolvendo de vez as clássicas dores de cabeça sempre que se tenta juntar um grupo no mesmo sítio.