WhatsApp prepara um truque no Android para ler mensagens sem deixar rasto

A gestão das confirmações de leitura no WhatsApp dita as regras sociais na comunicação. Quem quer ver o que recebeu sem responder de imediato recorre a truques, como ler partes do texto nas notificações ou desligar os dados. Desativar o duplo visto azul nas definições resolve a questão, mas tira ao utilizador a hipótese de saber quando os outros leram as suas mensagens. O WhatsApp quer simplificar este cenário e trabalha numa solução.

Fim dos truques para ler conversas

No iOS da Apple, espreitar mensagens sem deixar rasto é uma realidade prática há bastante tempo. Basta manter o dedo sobre uma conversa na lista principal para abrir uma janela flutuante com as últimas mensagens trocadas, sem que o remetente receba qualquer aviso de leitura. No Android, essa mesma ação sempre foi limitada e pouco interativa, servindo apenas para selecionar a linha e abrir comandos básicos no topo do ecrã, como fixar, arquivar ou apagar a janela de conversação.

Janela flutuante que supera iPhone

A análise detalhada às versões de testes mais recentes para Android revela que essa diferença histórica está prestes a desaparecer. Ao pressionar longamente qualquer contacto ou grupo na lista, a aplicação vai passar a abrir uma pré-visualização completa do chat em formato de cartão sobreposto. A interface reorganiza também as ações rápidas para a base do ecrã, colocando ali atalhos diretos para silenciar notificações, marcar como não lida ou eliminar a conversa sem ter de aceder ao menu superior.

O detalhe mais relevante desta novidade está na superioridade técnica face à versão do iPhone. Enquanto no sistema da Apple a janela emergente é estática e corta textos longos, a implementação que está a ser preparada para o Android permite fazer scroll vertical pelo histórico. O utilizador ganha a capacidade de ler mensagens antigas e rever blocos compridos de texto dentro dessa janela temporária, mantendo o estado de não lido rigorosamente intacto do lado de quem enviou.

Controlo da privacidade sem definições

Esta mecânica responde diretamente a uma das maiores queixas de quem gere dezenas de mensagens profissionais e pessoais em simultâneo. Poder avaliar a urgência real de um pedido sem disparar a obrigação social de uma resposta imediata devolve o controlo aos utilizadores. O processo evita a confusão habitual dos widgets de ecrã ou das notificações expandidas, que frequentemente cortam mensagens multimédia ou linhas extensas.

A funcionalidade permanece por agora escondida no código de desenvolvimento, não estando sequer libertada para a maioria dos utilizadores inscritos no programa beta público. A equipa da Meta costuma demorar várias semanas a polir a estabilidade destas alterações visuais antes de as distribuir globalmente. Os testes internos mostram, contudo, que a estrutura está montada e pronta para entrar nas fases seguintes de validação antes de chegar a todos os smartphones Android.

Com esta atualização, o WhatsApp fecha uma das assimetrias mais antigas entre os dois maiores sistemas operativos móveis. A novidade não exige qualquer configuração adicional e funciona de forma transparente na interface que os utilizadores já dominam. Resta agora aguardar pelo início da distribuição gradual através da Google Play Store, que deverá acontecer nas próximas atualizações da versão estável da aplicação.