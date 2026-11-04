WhatsApp poupa trabalho nas conversas com novo sistema de atalhos diretos

Quem usa o WhatsApp no dia a dia conhece a rotina aborrecida: alguém manda um contacto, temos de selecionar o texto com precisão, copiar, sair da conversa, abrir a app do telefone e marcar a chamada. A equipa da Meta decidiu simplificar este fluxo com a chegada das ações de texto contextuais. A funcionalidade começou a aterrar de forma faseada nas versões de teste e estáveis Android e iOS, transformando dados soltos em comandos práticos que poupam toques no ecrã.

O detalhe passa facilmente despercebido porque surge apenas como uma linha pontilhada por baixo de números de telefone, moradas, datas e caixas de correio eletrónico. A novidade salta à vista assim que tocamos diretamente no texto sublinhado ou mantemos a mensagem premida durante um segundo. Em vez da habitual barra cinzenta para copiar ou reencaminhar tudo em bloco, o utilizador recebe agora um menu suspenso dedicado àquele dado específico.

Atalhos rápidos direto no chat sem trocar de aplicação

Se o conteúdo partilhado for uma morada, o utilizador pode abrir logo o Google Maps ou o Apple Maps sem perder tempo a alternar entre janelas. O mesmo acontece com um número de telemóvel, que ganha atalho direto para chamada de voz, envio de SMS normal ou gravação rápida na lista de contactos. As marcações com dias e horas passam a permitir a criação de um compromisso na agenda do telemóvel num par de segundos.

Para evitar erros chatos com códigos postais, números de identificação fiscal ou referências que a app possa confundir com contactos, o excerto selecionado aparece destacado no topo da janela pop-up. Quem estiver a ler a conversa consegue confirmar com exatidão que dado vai abrir antes de dar a ordem final. Se a sugestão não interessar, o utilizador fecha o menu e continua o chat sem qualquer interrupção.

Processamento feito no smartphone mantém conversas privadas

A parte técnica mais importante desta alteração reside no processamento dos dados. Todo o reconhecimento de padrões e a leitura da estrutura das frases acontecem exclusivamente dentro do processador do telefone, sem envio de informação para servidores externos. O conteúdo das mensagens continua fechado do lado do utilizador, mantendo moradas particulares e números privados fora do alcance de telemetrias externas.

A aplicação inclui ainda um pequeno formulário de feedback no fundo do ecrã para medir a precisão dos atalhos identificados. O utilizador pode indicar rapidamente com um toque se aquela sugestão fez sentido ou se falhou o contexto da conversa. É uma forma simples de afinar o algoritmo antes do lançamento geral obrigatório para todos os utilizadores.

A novidade está a ser ativada por fases diretamente pelos servidores, pelo que não basta ter a aplicação na versão mais recente. Vale a pena verificar a loja de aplicações para garantir que a instalação não ficou pendente, mas a linha pontilhada acabará por aparecer nas mensagens assim que a conta for contemplada do lado da infraestrutura.