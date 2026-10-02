WhatsApp muda contas dos mais jovens e há uma função que tem mesmo de ativar

O WhatsApp acaba de anunciar um conjunto de novas ferramentas dedicadas ao controlo parental, criadas para ajudar as famílias a gerir a presença dos adolescentes nesta app de mensagens. A novidade responde a pedidos recorrentes de encarregados de educação que procuravam formas de orientar os mais novos no ambiente digital, sem recurso a monitorização. A funcionalidade estabelece uma ligação direta e autorizada entre a conta do adulto e do jovem, permitindo definir regras de utilização de forma facultativa.

O sistema foi desenhado para equilibrar a segurança com a autonomia progressiva dos jovens utilizadores. Através deste painel, os pais ganham capacidade de definir previamente parâmetros de privacidade no telemóvel dos filhos, como escolher quem pode ver a fotografia de perfil ou quem tem autorização para os adicionar a grupos. Caso o adolescente decida alterar ou relaxar alguma dessas restrições, a aplicação exige de imediato a validação do adulto através de um PIN, impedindo modificações unilaterais.

Notificações inteligentes e gestão de grupos

A supervisão ganha também alertas automáticos focados na atividade coletiva, mantendo os responsáveis informados sobre mudanças na rotina da conta. Os adultos passam a receber notificações no seu próprio dispositivo sempre que o jovem entra ou abandona um grupo de conversação, bem como quando um grupo existente regista um crescimento significativo no número de membros. Este mecanismo permite acompanhar a exposição social dos adolescentes a comunidades maiores e potencialmente desconhecidas, evitando surpresas.

Além da gestão de grupos, as opções de proteção estendem-se à publicação de conteúdos e à interação com ferramentas da plataforma. Torna-se possível restringir o acesso aos Canais do WhatsApp e determinar com rigor quem pode visualizar as atualizações de Estado partilhadas pelo jovem, assim como controlar os Estados que este tem permissão para visualizar no separador dedicado. Outro elemento central desta atualização envolve a Meta AI, onde os pais podem manter a configuração padrão para maiores de 13 anos ou optar por um filtro mais estrito com conteúdo limitado.

Privacidade intacta e proteção das mensagens

Apesar deste reforço na supervisão técnica, a salvaguarda da privacidade e a confiança continuam a ser pilares fundamentais na arquitetura do serviço. A plataforma mantém a encriptação ponto a ponto ativa em todas as circunstâncias, garantindo que nem os pais, nem a própria Meta conseguem aceder ao teor das mensagens de texto, ouvir chamadas de voz ou visualizar ficheiros trocados nas conversas. Os jovens têm conhecimento transparente das regras, afastando qualquer cenário de vigilância oculta.

As novas opções de controlo parental foram desenhadas para serem flexíveis, podendo ser ativadas, calibradas ou desligadas a qualquer momento conforme o grau de maturidade de cada utilizador. A Meta pretende expandir este conjunto de ferramentas gradualmente, ajustando o software com base no retorno prático recolhido junto da comunidade. O processo de distribuição destas novidades já arrancou nos sistemas operativos suportados e chegará aos utilizadores globais ao longo das próximas semanas.