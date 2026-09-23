WhatsApp muda para sempre: nova função secreta acaba com os áudios chatos

A Meta continua a procurar formas de transformar a experiência no WhatsApp. Uma das alterações mais aguardadas começou a ser testada, prometendo resolver o dilema entre a facilidade de ditar uma mensagem de voz e o incómodo de quem não os quer ou não pode ouvir. A nova ferramenta converte áudio em mensagens de texto convencionais antes do envio.

Descoberta recentemente no canal de desenvolvimento para Android pelo WABetaInfo, a funcionalidade introduz um mecanismo nativo de ditado. A novidade elimina a dependência de teclados e dispensa o envio dos tradicionais ficheiros de som. O utilizador fala para o smartphone e o sistema encarrega-se de transformar palavras em texto pronto a ser enviado.

Transformação instantânea da voz em texto no WhatsApp

A integração foi pensada para ser prática e imediata dentro da própria janela da conversa. A aplicação passará a exibir um novo atalho dedicado na barra de escrita do chat, compatível com mensagens privadas, grupos e canais. No primeiro contacto, o utilizador recebe instruções e escolhe o idioma para o reconhecimento de voz.

Logo a seguir, um indicador de escuta surge no ecrã para captar a fala e gerar o rascunho correspondente. Antes de qualquer partilha, o autor pode rever detalhadamente a transcrição obtida, corrigir eventuais falhas e decidir se envia a mensagem escrita ou se descarta o conteúdo.

Privacidade e funcionamento sem recurso à Internet

A segurança e o isolamento dos dados assumem um papel central nesta inovação da Meta. O processo de conversão assenta no descarregamento prévio de pacotes de idiomas para a memória interna do equipamento, assegurando que todo o processamento de áudio é feito localmente no telemóvel. Com este modelo de funcionamento, nenhum registo de voz viaja para servidores externos ou entidades terceiras, mantendo-se intacto o compromisso com a encriptação ponto a ponto.

Outra vantagem técnica evidente reside na total autonomia face à rede. Como os ficheiros linguísticos residem de forma local no dispositivo, o utilizador pode ditar textos mesmo quando se encontra sem acesso à Internet ou com conectividade intermitente, garantindo a mesma eficácia de transcrição em qualquer cenário.

Mensagens sem marcas: destinatário recebe apenas texto

O elemento mais diferenciador face a soluções anteriores é a total discrição do resultado final. Do lado de quem recebe, a mensagem surge exatamente como um texto comum digitado manualmente. Não existe qualquer aviso, etiqueta ou pista visual que indique que a informação teve origem numa gravação de voz.

Esta solução responde perfeitamente às situações quotidianas em que falar é muito mais rápido do que escrever no ecrã, mas em que o interlocutor prefere não receber ficheiros multimédia. A novidade permanece em fase de desenvolvimento interno para Android, sem data de chegada anunciada aos utilizadores globais.