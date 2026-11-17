O WhatsApp começou a disponibilizar o seu próprio sistema de armazenamento na nuvem para os utilizadores da versão beta para Android. Com a chegada da compilação 2.26.46.4 na Google Play Store, o histórico de conversas deixa de estar obrigatoriamente dependente do Google Drive, passando a poder ficar alojado diretamente nos servidores da plataforma de mensagens. A funcionalidade surge como uma alternativa direta para quem já tem o espaço da conta Google no limite devido a fotografias, vídeos e mensagens acumuladas ao longo dos anos.

Esta mudança não é definitiva nem imposta a quem usa a aplicação no dia a dia. O menu de cópias de segurança foi redesenhado para apresentar duas vias distintas: o armazenamento na nuvem do WhatsApp e o tradicional armazenamento da Google. O utilizador mantém o controlo total sobre o destino dos ficheiros e pode alternar entre os dois fornecedores a qualquer momento, consoante a sua conveniência.

Encriptação obrigatória e chaves sem rede de segurança

Ao optar pelos servidores próprios do WhatsApp, a configuração exige passos adicionais antes de o primeiro ficheiro ser guardado. A encriptação ponto a ponto deixa de ser um extra opcional e passa a ser uma regra obrigatória e permanente. Não existe qualquer possibilidade de desativar esta camada de proteção neste novo serviço, garantindo que nem o WhatsApp nem a Meta conseguem aceder ao conteúdo das conversas.

Para proteger e desbloquear estes dados, o método predefinido passa pelo uso de uma chave de acesso (passkey), recorrendo à validação biométrica ou ao código do próprio telemóvel. Quem preferir um controlo manual pode optar por gerar uma chave de encriptação de 64 dígitos. A contrapartida deste modelo rigoroso é clara: quem perder a passkey ou o código de 64 dígitos perde também o acesso definitivo à cópia de segurança, sem qualquer hipótese de recuperação através do suporte técnico.

Dois gigabytes gratuitos e planos até 4 TB

A adesão ao armazenamento na nuvem do WhatsApp garante, à partida, 2 GB de espaço gratuito para todos os utilizadores. Para quem troca poucas mensagens de texto, este valor chega perfeitamente, mas torna-se curto para quem guarda anos de vídeos e ficheiros pesados em grupos. Para responder a esses cenários, a empresa ligou o serviço aos seus planos pagos.

Os subscritores do plano WhatsApp Plus veem o limite aumentar automaticamente para 100 GB sem precisarem de configurações extra. Já os utilizadores que precisem de ainda mais margem podem recorrer aos pacotes Meta One, que oferecem capacidades até 4 TB. Caso a subscrição seja cancelada ou expire, o WhatsApp não apaga os dados de imediato, mantendo a última cópia guardada durante quatro meses antes de a eliminar de forma permanente.

Disponibilidade gradual na versão de testes

Para já, a novidade está restrita a um grupo limitado de utilizadores inscritos no programa de testes do Android. A instalação da atualização 2.26.46.4 é o requisito base, mas a ativação é feita de forma faseada do lado dos servidores, pelo que a opção pode demorar algumas semanas a surgir em todas as contas elegíveis, sem data fechada para o lançamento na versão estável.