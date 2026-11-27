Sair da União Europeia com o smartphone no bolso obriga quase sempre a escolher entre tarifas pesadas de roaming ou apps externas de cartões virtuais. O WhatsApp quer eliminar esse desvio e vender planos de dados eSIM diretamente na aplicação. A função surgiu no código de versões recentes para Android, segundo o WABetaInfo e o Android Authority, revelando um serviço dedicado a viajantes.

O recurso continua em desenvolvimento e nem sequer abriu aos utilizadores beta. Ainda assim, a arquitetura encontrada mostra ambição real. O WhatsApp prepara-se para competir com serviços como a Airalo ou a Holafly, jogando com um trunfo difícil de igualar: a app já mora em praticamente todos os telemóveis, independentemente da operadora contratada em Portugal.

Como funcionam os planos eSIM do WhatsApp

Tudo se divide em três passos: escolher o destino, instalar o perfil digital e acompanhar os consumos. Ao indicar o país, a aplicação lista pacotes fixos ou ilimitados, além de opções regionais e globais para quem atravessa várias fronteiras. A compra pode ser feita ainda em casa, recorrendo à instalação nativa do sistema. O ponto forte é a ativação automática: o eSIM só arranca quando o telemóvel se liga a uma rede no destino, enviando um aviso nesse momento.

O cartão virtual funciona apenas para dados móveis, sem chamadas tradicionais nem SMS. O número habitual mantém-se ativo, permitindo continuar a usar mensagens e chamadas no WhatsApp normalmente. Outra vantagem prática é a reutilização: instala-se uma vez e carregam-se novos pacotes em viagens futuras, sem encher as definições de perfis descartáveis. A app avisa ainda quando o saldo estiver baixo ou perto de expirar, facilitando a compra de um novo pacote.

Parceria com 1Global e novo rumo do WhatsApp

A Meta não pretende tornar-se uma operadora móvel. Por trás destes tarifários está a 1Global, exatamente o mesmo fornecedor das eSIM da Revolut e da Saily. A empresa dispõe de cobertura em mais de 190 países, embora isso não garanta que todos fiquem disponíveis logo no lançamento dentro da aplicação.

A estratégia ganha forma sob o comando de Kunal Shah, o novo responsável do WhatsApp, vindo do setor fintech. O foco deixou de ser apenas o envio de texto. Esta novidade junta-se a uma área em preparação para gerir cartões bancários e pagamentos, chegando também logo após o lançamento das mensagens programadas até dez dias de antecedência.

Para usufruir dos pacotes será obrigatório um equipamento com suporte de hardware para eSIM, estando prevista compatibilidade tanto em Android como no iPhone. Continuam por revelar os dados que realmente pesam na carteira: preços, data de estreia e países suportados na compra seguem sem confirmação, deixando em aberto se Portugal entra na primeira vaga.