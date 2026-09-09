WhatsApp deixou de funcionar de vez nestes smartphones Android e não há volta a dar

O WhatsApp encerrou o suporte técnico para os equipamentos que ainda correm o Android 5.0 e Android 5.1 Lollipop. A alteração entrou em vigor ontem, 8 de setembro, definindo uma nova barreira técnica para os utilizadores. A partir de agora, o requisito indispensável para aceder é o Android 6.0 Marshmallow ou de uma versão mais recente do sistema da Google.

A medida não distingue perfis e abrange em simultâneo a aplicação WhatsApp Messenger convencional e a plataforma WhatsApp Business. A Google já tinha emitido avisos prévios sobre a descontinuação destas plataformas com mais de uma década de existência. Para os donos de smartphones sem atualizações adicionais, a decisão representa a perda definitiva do envio e da receção de mensagens.

Porque foram abandonadas as versões antigas do Android

A justificação técnica para esta interrupção prende-se com a manutenção dos padrões de segurança e o desenvolvimento contínuo de novas funcionalidades. As versões antigas do Android não suportam a arquitetura moderna exigida pelos atuais protocolos de encriptação ponto a ponto. Manter retrocompatibilidade com sistemas descontinuados introduz limitações severas que travam a evolução de ferramentas mais exigentes.

Ao afastar versões obsoletas da sua matriz de desenvolvimento, a Meta consegue canalizar recursos críticos para a proteção da vasta maioria dos utilizadores ativos. O código antigo terá vulnerabilidades conhecidas que as próprias fabricantes já deixaram de corrigir. Desta forma, o corte garante que a infraestrutura central do serviço mantém a integridade face a potenciais falhas de privacidade.

WhatsApp: não perder conversas e histórico de mensagens

Os utilizadores com dispositivos mais antigos devem aceder de imediato ao painel de configurações para procurar atualizações pendentes do sistema. Se o fabricante disponibilizar o Android 6.0 ou posterior, a instalação rápida restaura na íntegra a compatibilidade. Caso o hardware tenha atingido o fim de vida útil e não suporte novas versões, a substituição por um smartphone recente torna-se a alternativa.

Ficar sem acesso à aplicação não implica a perda imediata e definitiva de todo o histórico acumulado. O sistema da plataforma continua a processar as cópias de segurança automáticas associadas à conta Google Drive do utilizador ou guardadas em suporte local. Quando o utilizador configurar um smartphone recente com o mesmo número, o processo de reposição restaura todo o arquivo de conversas e ficheiros.

Esta transição representa um ponto final na vida útil de muitos smartphones que ainda se mantinham em funcionamento diário. Resta aos utilizadores adaptarem-se a estes novos requisitos mínimos para continuarem a comunicar sem constrangimentos ou falhas no seu dia a dia.