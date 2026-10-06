WhatsApp deixou de abrir no smartphone? Há uma nova regra a bloquear contas

O WhatsApp começou a implementar uma barreira de proteção nos seus serviços que impede o início de sessão em dispositivos com software desatualizado. Esta alteração afeta utilizadores do Android e iOS que continuam a recorrer a versões antigas dos sistemas operativos. Sempre que alguém tenta autenticar a conta num equipamento nestas condições, a aplicação para o processo e exige uma atualização do sistema.

WhatsApp bloqueado em milhões de telemóveis

A nova medida funciona diretamente do lado dos servidores da Meta e não depende da versão da aplicação instalada pelo utilizador. Desta forma, o bloqueio surge mesmo que a app do WhatsApp esteja na sua versão mais recente, incidindo exclusivamente sobre o suporte do próprio telemóvel. Trata-se de uma salvaguarda que impede que vulnerabilidades conhecidas dos sistemas antigos comprometam as comunicações dos utilizadores.

O bloqueio no ecrã e exigência de atualização

Ao tentar iniciar sessão num telefone sem os requisitos mínimos de software, surge um ecrã informativo específico com instruções detalhadas sobre os passos a seguir. A plataforma indica ao utilizador que deve aceder às definições do dispositivo móvel e instalar de imediato a versão mais recente do sistema operativo disponibilizada pelo fabricante. Para quem tiver dúvidas, o alerta também explica como verificar a compilação atualmente ativa.

Por motivos estritos de segurança, o WhatsApp não disponibiliza qualquer opção para ignorar este aviso ou contornar o procedimento. O acesso às mensagens e ao histórico permanece totalmente inacessível até que o sistema operativo seja renovado com sucesso. Esta imposição garante que nenhum utilizador continue a comunicar através de um ambiente digital já considerado desprotegido.

Fragilidade dos sistemas operativos em ataques

A decisão surge porque a proteção de uma aplicação depende diretamente da integridade do sistema operativo onde corre. Agentes maliciosos procuram falhas conhecidas em versões antigas do Android e do iOS para instalar código e recolher credenciais. Uma vez infetado o dispositivo, torna-se possível intercetar dados confidenciais antes mesmo de qualquer mecanismo de encriptação atuar.

Embora o WhatsApp utilize encriptação ponto a ponto nas conversas e chamadas, essa tecnologia apenas protege os ficheiros durante a transmissão. Se o telemóvel for comprometido ao nível do sistema base, os registos podem ser captados diretamente no ecrã ou na memória interna. O software desatualizado passa a ser o elo mais fraco da cadeia de segurança digital.

Uma estratégia mais ampla de reforço da segurança digital

Esta restrição não reflete qualquer falha interna no serviço de mensagens, constituindo antes uma exigência prática para manter os padrões mínimos de fiabilidade. A novidade junta-se a outras medidas recentes da empresa, como os alertas contra aplicações Web não oficiais, o sistema de deteção de esquemas e fraudes e a proteção de conversas confidenciais no dispositivo principal. A distribuição está a ser feita de forma gradual a nível global para garantir a estabilidade do ecossistema.