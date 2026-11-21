O WhatsApp começou a libertar uma atualização que eleva o limite máximo de participantes nos grupos para 1.500 pessoas. Até agora, qualquer conversa parava nos 1.024 membros, obrigando escolas, clubes, associações ou equipas de trabalho a dividir tudo por vários chats paralelos. Com mais 476 lugares disponíveis, a aplicação da Meta resolve um problema real de quem gere comunidades numerosas.

A novidade foi detetada pelo WABetaInfo e já está a chegar de forma gradual às versões mais recentes do WhatsApp para Android e iOS. Não há botões escondidos nas definições nem permissões extra para ativar. Assim que a atualização chega à conta, os grupos já existentes passam automaticamente a aceitar até 1.500 utilizadores, sem que os administradores precisem de recriar nada.

Comunidades e a evolução do limite de grupos no WhatsApp

Esta mudança não se fica pelos grupos tradicionais e abrange também as conversas criadas dentro das Comunidades. É uma folga muito bem-vinda para agrupamentos locais que batiam no teto anterior sem margem para crescer. Já os grupos de avisos das Comunidades mantêm-se exatamente iguais, até porque continuam a suportar até 2.000 membros sem qualquer alteração.

Olhando para trás, o salto mostra como a app foi mudando de escala. Antes de 2016, um grupo levava apenas 100 pessoas. Passou depois para 256, saltou para 512 e atingiu os 1.024 participantes em 2022. Quatro anos depois, o WhatsApp quebra essa barreira, embora sem anunciar uma data fechada para chegar a toda a gente. Basta manter a app atualizada e aguardar pela libertação nas próximas semanas.

Mais gente no WhatsApp exige novas ferramentas de controlo

Juntar quase mil e quinhentas pessoas no mesmo espaço digital tem um lado óbvio: o ruído dispara em segundos. Quem já esteve num grupo de pais ou de condomínio com cinquenta pessoas imagina bem o caos sem moderação. Resta ainda perceber se os chats de áudio vão suportar esta lotação logo no arranque, ou se terão travões para evitar chamadas impossíveis de acompanhar.

Não é por acaso que este aumento surge logo após o pacote lançado no mês passado para domar grupos grandes. Agora já é possível fixar mensagens por mais tempo no topo da conversa e usar filtros rápidos para ver apenas menções ou respostas diretas. Chegaram também os estados exclusivos para grupos, úteis para partilhar avisos sem incomodar o resto dos contactos.

A par disto, os membros podem partilhar o histórico recente de mensagens com quem entra mais tarde, evitando que os recém-chegados fiquem sem contexto. A Meta continua assim a puxar o WhatsApp para lá da simples troca de mensagens, juntando este reforço às melhorias recentes nas chamadas com convidados externos e na organização de eventos.