Waze vai sugerir desvios nas viagens. Descubra o verdadeiro motivo da novidade

O Waze prepara-se para alterar a forma como os condutores navegam. A app de navegação da Google começou a integrar uma novidade comercial que vai incentivar paragens não planeadas nas viagens. A ideia passa por apresentar pontos de interesse no mapa enquanto o itinerário está a ser calculado ou percorrido.

Nova estratégia do Waze para mudar o seu percurso

Esta funcionalidade foca-se na introdução de marcadores patrocinados desenhados à medida das empresas que investem em publicidade na plataforma. Ao invés de apresentar apenas os caminhos mais rápidos e diretos, a interface do serviço passa a destacar estabelecimentos comerciais estrategicamente posicionados nas imediações do condutor.

Marcadores no mapa incentivam visitas a lojas e serviços

A dinâmica visual foi pensada para se integrar com o mapa habitual da aplicação sem quebrar totalmente a experiência de navegação. Enquanto o utilizador segue o percurso traçado, surgem no ecrã logótipos e marcas de parceiros que pagaram à Google para ganhar visibilidade prioritária. Um simples toque num destes símbolos abre os detalhes práticos e horários do local promovido.

A gigante tecnológica garante que a apresentação gráfica foi concebida para ser discreta e evitar que os condutores tirem os olhos da estrada. Contudo, a presença constante destes elementos visuais adicionais no ecrã promete reabrir a discussão sobre eventuais distrações ao volante durante as deslocações quotidianas.

Algoritmo que decide onde o condutor deve parar

Do ponto de vista dos anunciantes, o processo não exige qualquer trabalho técnico suplementar nem configurações complexas. O ecossistema publicitário da Google trata de reaproveitar de forma automática os recursos visuais e os dados já existentes nas campanhas ativas para os converter em anúncios dinâmicos dentro do Waze.

O sistema de inteligência e distribuição da empresa analisa em tempo real a rota do veículo e determina o momento exato para mostrar a publicidade. Com base nessa avaliação de proximidade e contexto, a plataforma sugere pequenas alterações de trajeto e paragens de conveniência que o utilizador nunca tinha colocado nos seus planos iniciais.

Desta forma, o Waze reforça a sua vertente de rentabilização comercial ao mesmo tempo que testa a recetividade dos automobilistas a este tipo de recomendações. Resta agora acompanhar a implementação global da ferramenta e perceber se a comunidade continuará a confiar plenamente na neutralidade dos trajetos sugeridos.