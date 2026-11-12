Waze ganha olhos na estrada: agora avisa onde estão ciclistas com Garmin

Partilhar a estrada entre carros e bicicletas continua a ser um teste diário aos reflexos, sobretudo em curvas cegas ou estradas nacionais sem berma. Numa tentativa direta de travar incidentes evitáveis, o Waze e a Garmin juntaram forças numa colaboração inédita. A partir de agora, os condutores passam a ser alertados em tempo real sempre que estiver um ciclista com equipamento Garmin a pedalar nas imediações.

O sistema funciona como uma espécie de radar preventivo desenhado para dar visibilidade digital a quem anda vulnerável sobre duas rodas. Em vez de depender dos tradicionais alertas colocados manualmente por outros condutores, a informação passa a fluir de forma automática a partir dos próprios aparelhos de desporto. Ganha-se um aviso precioso para levantar o pé do acelerador e manter a distância lateral de segurança antes sequer de ter contacto visual com a bicicleta.

Integração entre o LiveTrack e o mapa do Waze

A base técnica de toda esta engrenagem é o conhecido LiveTrack, o recurso da Garmin habitualmente usado para enviar percursos ao vivo a familiares. Com esta nova ponte ativada através da app Garmin Connect, qualquer utilizador com um ciclocomputador Edge ou smartwatch da marca pode optar por partilhar as coordenadas da sua volta ao ar livre. No mapa do Waze, a bicicleta surge representada através de um ícone próprio que se desloca ao ritmo real da pedalada.

Quem vai ao volante recebe uma notificação direta no ecrã e um aviso sonoro assim que entra no raio de aproximação do ciclista. O formato replica o comportamento de outros avisos clássicos da aplicação, funcionando como um aviso prévio para redobrar a atenção. De acordo com as notas técnicas da Garmin, o Waze faz uma filtragem inteligente em artérias citadinas com tráfego intenso de bicicletas, evitando disparar notificações sucessivas que acabariam por distrair o motorista.

Privacidade sem cedências e encerramento automático

Como qualquer partilha de localização levanta dúvidas legítimas sobre rastreio e segurança, a funcionalidade foi construída sob uma lógica estritamente opcional. Nenhum utilizador surge no Waze por defeito, sendo obrigatório ligar a opção nas definições da conta Garmin antes de sair para o asfalto. Por outro lado, a informação exibida a quem conduz é totalmente anónima, sem registo de nome, dados biométricos, velocidade ou histórico da rota percorrida.

A transmissão de dados mantém-se ativa unicamente durante o tempo da deslocação física na via. No instante em que o ciclista carrega no botão para terminar e gravar a atividade no relógio ou no computador de bordo, o ícone desaparece de imediato dos sistemas de navegação. Não há qualquer rasto digital posterior nem percursos guardados do lado do condutor, garantindo que a partilha serve apenas o propósito imediato da proteção na estrada.

Distribuição em curso para Android e iOS

A funcionalidade já está a ser disponibilizada de forma gradual a nível global para as aplicações em Android e iOS, sem qualquer custo adicional para utilizadores de ambos os lados. Com uma base que ultrapassa os 200 milhões de condutores no Waze, o impacto prático desta sinergia é imediato para quem pedala antes do amanhecer ou ao fim da tarde. Trata-se de um avanço simples que acrescenta uma camada extra de segurança sem exigir a compra de novos acessórios.