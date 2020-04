Vem aí a MIUI 12! Será que o seu smartphone vai receber a nova versão?

Apesar de estar ainda a lançar a MIUI 11 em alguns dos seus smartphones, a Xiaomi tem já a MIUI 12 a ser preparada. esta será a versão que irá trazer o Android 11 para os seus equipamentos, bem como outras novidades.

Ainda estamos longe de saber como será esta versão, mas as informações não param de chegar. A mais recente veio trazer a público aquela que poderá ser a lista dos smartphones da Xiaomi que vão receber esta versão. Saiba se o seu está nesta lista.

Preparados para receber a MIUI 12?

Desde janeiro que se sabe que a Xiaomi tem a sua nova versão da MIUI a ser desenvolvida. Esta será muito mais que uma simples atualização, trazendo novidades de peso e até provavelmente uma nova versão do Android para os smartphones da Xiaomi.

A marca terá estes trabalhos a decorrer a bom ritmo, mesmo com algumas limitações naturais que se esperam estejam a acontecer. Não há datas para o seu lançamento, mas os testes iniciais não devem demorar a surgir, ainda que internos à empresa.

Que smartphones vão receber esta versão?

A provar este ritmo, surgiu agora uma lista na internet daqueles que são, provavelmente os primeiros smartphones da marca chinesa a receber a nova versão da MIUI 12. Aqui temos smartphones como os Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, bem como o Mi 9, Mi 9SE ou o Mi 9 Pro.

Esta lista continua com modelos bem conhecidos como o Mi 8, o descontinuado Mi CC9 Pro, o Mi CC9 e o Mi CC9e. A Xiaomi deverá também lançar a MIUI 12 para outros dos seus smartphones como o Mix 3, o Mix 2s e o Mix 2.

Mais equipamento da Xiaomi são elegíveis

Esta lista inclui ainda modelos da série Redmi como o Redmi K30, o Redmi K20 Pro ou o Redmi K20. Outros smartphones desta linha são os Redmi 8 Pro, Redmi Note 8, Redmi 7 Pro, Redmi Note 7, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 7 e o Redmi 7A.

Estes são provavelmente os primeiros smartphones da Xiaomi a receber a MIUI 12. As datas são ainda um segredo da marca chinesa, mas tudo aponta para que muito em breve ses possa ver finalmente as primeiras imagens do que esta versão vai trazer.