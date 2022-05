Vai viajar nesta férias? 5 apps que deve ter instaladas no seu Android

Os meses de férias de verão estão a chegar e para quem está a pensar ir viajar há aplicações que podem ajudar em todo o processo. Seja para marcar voos, organizar percursos ou conhecer locais inusitados...

Conheça as propostas para Android.

Hopper - Reserve voos

Uma aplicação bastante completa para começar a programar a sua viagem e eventualmente reservar logo as passagens, é a Hopper. Além de oferecer uma previsão de preços de voos com uma precisão de 95%, com até 1 ano de antecedência é possível fazer uma pesquisa de uma viagem recebera notificações da melhor altura para comprar, sendo feita uma recomendação ou não para comprar logo.

Além disso, o serviço ainda permite ajudar a alugar carro, reservar hotel ou até a contratar um seguro de viagem.

Homepage: Hopper

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,4 Estrelas

HotelTonight: Book amazing deals at great hotels

Para quem não quer fazer muitos planos ou tem um imprevisto a meio da viagem, mas ainda assim quer garantir uma noite num hotel, esta é a app que deve ter instalada.

Tal como o nome indica, a app vai procurar os quartos de hotel disponíveis para a própria noite (ou até um número limitado de dias), tendo a possibilidade de escolher quartos dos mais simples aos mais luxuosos.

Homepage: HotelTonight

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,4 Estrelas

Timeshifter - The Jet Lag App

Para os que sofrem com o jet lag, a app Timeshifter - The Jet Lag App poderá ser a solução. Esta aplicação começa a ajudá-lo a treinar o cerebro e o corpo para a diferença horária muito antes de embarcar no avião, mas também durante e após o voo.

A app baseia-se em estudos de neurociência sobre sono e ritmos circadianos para dar recomendações personalizadas a cada viajante, levando em consideração a sua idade, sexo e padrões normais de sono – bem como detalhes sobre a sua viagem e planos de viagem.

XE Currency Converter

As viagens para um país da Europa com o Euro como moeda são hoje muito simples no momento de pagar qualquer bem ou serviço, no entanto, noutros países pode ser uma verdadeira dor de cabeça e gastos exagerados se não se tiver bem presente o valor da moeda face ao euro.

A XE Currency Converter vai dar uma preciosa ajuda.

Homepage: XE.com

Preço: Gratuito

Pontuação: 3,8 Estrelas

Tradutor da Microsoft

O tradutor da Microsoft é uma ferramenta poderosa para se comunicar em qualquer parte do mundo. Poderá traduzir texto, tirar uma fotografia a um texto, traduzir instantaneamente por voz, entre muitas outras opções.