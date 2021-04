Confesse lá, quantas vezes já bateu contra alguém no passeio porque ia a olhar para o smartphone? E contra um sinal de trânsito? Estes são alguns dos acidentes ligeiros relatados por quem vai a caminhar sem tirar os olhos do smartphone. No entanto, existem situações mais graves como atravessar a estrada sem olhar para os lados ou não parar aos semáforos.

A Google está a desenvolver uma funcionalidade para estas situações, lembrando o utilizador do smartphone Android a olhar para o caminho enquanto vai a andar com o telefone à frente.

O Bem-Estar Digital do Android é um dos recursos mais interessantes ao dispor do utilizador. Controlar o tempo que se passa ao smartphone, muito deste tempo que retira horas de sono, é uma das ajudas que os utilizadores podem desde logo conseguir melhorando assim a sua qualidade de vida.

Bem-Estar Digital vai alertar quem caminha com smartphone na mão

Há agora uma novidade a caminho. Segundo relatam algumas fontes, o Bem-Estar Digital vai receber o recurso Heads Up que já está visível na versão beta da app. Associada a um dispositivo Pixel 4A.

Pelo que se pode ver por algumas imagens partilhadas no Twitter, o smartphone vai passar a mostrar alguns alertas ao utilizador. Isto acontecerá sempre que for detetada a utilização durante a caminhada.

Assim, serão mostradas frases como “Cuidado com os passos”, “Fique alerta” e “Olhe para cima” de forma a direcionar a atenção da pessoa para o caminho. Ainda assim, é deixado um alerta: “Use com precaução. Heads Up não substitui a sua atenção”. O conselho é óbvio, mas a verdade é que confiamos demasiado na tecnologia para tudo e esquecemo-nos de usar o mais simples: a nossa memória e consciência.

Solução óbvia?

Este recurso já havia sido encontrado no código da app anteriormente, mas agora os indícios revelam que poderá estar finalmente pronta para chegar.

A utilização do smartphone por parte de quem caminha a pé na estrada já provocou muitos acidentes e já tiveram mesmo que ser criadas soluções para alterar os peões dos perigos em zonas mais movimentadas. Em Portugal, por exemplo, há semáforos para quem anda agarrado ao smartphone, que são, basicamente, indicadores luminosos no chão que alertam para a necessidade de parar antes de atravessar a rua.