Uma das melhores alternativas ao Google Chrome está quase a chegar ao Android

O Google Chrome é, sem dúvida, um dos melhores browsers que pode encontrar no Android. É também um dos mais utilizados pelos utilizadores, em parte porque já vem pré-instalado nos smartphones e em parte porque o seu desempenho é superior ao dos principais rivais como o Firefox, o Brave ou o Edge. Isso mudará com esta novidade do Arc Browser.

Arc Browser está quase a chegar ao Android

O Chrome terá de lidar, em breve, com um novo concorrente, uma vez que uma das melhores alternativas ao browser da Google está a chegar ao Android. O Arc Browser, trabalha nesse sentido e muito em breve poderá ser uma das alternativas que muitos vão querer experimentar e começar a usar.

Recentemente, a conta oficial do Arc Browser, o popular browser criado pela empresa The Browser Company, publicou no X uma pequena provocação. Confirmou que o seu principal developer para Android, Matthew David, comunicou o seguinte: “Faça-se a luz ” em relação ao Arc Search, um motor de busca revolucionário que faz as pesquisas por si.

Isto significa que tanto este motor de busca como o browser da empresa sediada em Nova Iorque estarão disponíveis para download em breve na Google Play Store. Este era um pedido que há muito era feito e que os utilizadores pretendiam que fosse desenvolvido pela empresa.

Uma das melhores alternativas ao Google Chrome

Na verdade, a publicação mencionada inclui um pequeno vídeo onde se pode ver o Arc Browser a funcionar num telemóvel Android. Mais concretamente, mostra uma pergunta feita pelo leaker Shady Intellect sobre a data exata de chegada do Arc Browser ao Android na versão web da rede social.

Infelizmente, a pergunta do leaker ainda não foi respondida pela The Browser Company. Embora ainda não se saiba quando será possível instalar este browser nos smartphones e tablets Android, existe já uma certeza de que estará disponível antes do final do ano.

Esta é uma chegada muito aguardada ao universo Android. O Arc Browser tem conquistado os utilizadores nos sistemas onde está disponível e tem mostrado que é uma alternativa ao Chrome e a todas as propostas baseadas neste browser da Google.