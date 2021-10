Um dos Samsung Galaxy mais vendidos do planeta recebe a atualização de outubro

Desde há algumas semanas, a empresa sul-coreana está a libertar atualizações para os seus smartphones. A atualização de outubro do Android chega paulatinamente a vários dispositivos e esta semana é a vez de um dos mais populares e vendidos da marca.

Assim, a Samsung está já a disponibilizar a atualização de outubro para o Samsung Galaxy A51.

Novidades a chegar ao Galaxy A51... e não só!

Na jornada de atualizações dos dispositivos Android da Samsumg, o Samsung Galaxy A51 já está a receber a atualização de outubro. O sistema irá receber melhorias de segurança e desempenho. Serão evidentes para os proprietários do A51.

Segundo informações, esta atualização começou a ser libertada ontem para o A52. Poucas horas depois, a empresa lançou a atualização de segurança mais recente para o predecessor do Galaxy A52, o Galaxy A51. A atualização está atualmente disponível em alguns mercados asiáticos. Contudo, espera-se, que em breve mais países recebam também as novidades.

A atualização de software mais recente para o Galaxy A51 vem com a versão de firmware A515FXXU5EUJ2. Foi lançado na Índia, Nepal, Rússia e Sri Lanka. A nova atualização traz o patch de segurança de outubro de 2021 que promete corrigir mais de 60 vulnerabilidades relacionadas à privacidade e segurança. Como de costume, também pode incluir correções de bugs gerais e melhorias de estabilidade.

Por norma, estas atualizações tendem a aparecer no resto do mundo alguns dias depois, o que poderá já acontecer já no início da próxima semana. No mês passado a Samsung revelou a lista de atualizações no dia 23, o que nos poderá dizer que está para breve a atualização de outubro.

A Samsung lançou o Galaxy A51 em dezembro de 2019 com Android 10. O smartphone recebeu a atualização One UI 3.0 baseada em Android 11 no início deste ano.

