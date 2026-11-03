Tem uma destas boxes Android TV? Google cortou o acesso a um malware pré-instalado

A compra de leitores multimédia económicos com Android é uma prática comum, mas os riscos associados voltaram a ser expostos. A Google confirmou uma operação para desmantelar uma rede criminosa suportada por backdoors instaladas de fábrica em mais de 1,3 milhões de dispositivos. A vulnerabilidade não resultou de falhas acidentais de segurança, mas antes de código introduzido deliberadamente pelo próprio fabricante na partição do sistema.

O esquema esteve centrado na fabricante Videostrong, responsável pela montagem e fornecimento de software para centenas de modelos diferentes distribuídos a nível global. Ao contrário do que acontece com ameaças tradicionais, que exigem a instalação de aplicações comprometidas, os aparelhos saíam de fábrica prontos a comunicar com servidores externos de comando e controlo.

Boxes de streaming que vendia a ligação à Internet

Uma vez ligado à rede doméstica, o componente malicioso, identificado como XCPE, desativava as verificações de integridade e o sistema Google Play Protect. A partir daí, o dispositivo passava a integrar uma vasta botnet sem que o utilizador notasse perdas de desempenho na reprodução de vídeo.

Os recursos dos aparelhos e as ligações residenciais de banda larga eram depois comercializados a terceiros na internet. O tráfego servia para encaminhar ligações clandestinas como redes de proxies, simular visualizações automáticas para fraude publicitária e permitir a recolha não autorizada de dados dos equipamentos.

Desativar servidores resolve ou o perigo continua?

A resposta da Google passou pelo corte direto dos domínios centrais que alimentavam os comandos das redes criminosas. A empresa estima que o fecho destes servidores corte o acesso direto a mais de dez milhões de equipamentos comprometidos. Em simultâneo, retirou as licenças oficiais e baniu a Videostrong e empresas associadas de voltar a produzir qualquer equipamento certificado com o seu sistema.

O problema reside no hardware já vendido e em utilização ativa. Como o ficheiro malicioso reside na partição raiz da memória flash, uma reposição dos valores de fábrica não remove a ameaça e reinstala o serviço a cada reinício do leitor. Embora as comunicações com os domínios maliciosos estejam bloqueadas nas camadas externas, estes aparelhos continuam tecnicamente vulneráveis e com falhas estruturais permanentes.

O caso reforça a importância de evitar caixas genéricas sem suporte oficial transparente, mesmo que anunciem certificações oficiais nas especificações da embalagem.