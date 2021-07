A atualização dos smartphones Android tem sido um processo longo e que depende apenas das marcas e das operadoras. A Google lança a sua nova versão do Android todos os anos e esta é depois adaptada para um lote grande de equipamentos.

Como as restantes marcas, também a OPPO tem este processo de atualização a ser tratado, com o foco a cair no seu ColorOS 11. Depois de um lote de smartphones terem já sido atualizados, é agora a hora da marca dar continuidade. Assim, a OPPO revelou quais os smartphones que recebem o ColorOS 11 em julho.

A OPPO e o ColorOS têm estado nas notícias fruto da sua aproximação à OnePlus e ao seu OxygenOS. Estas duas marcas vão acabar por unir-se, ainda assim mantendo a sua identidade e desenvolvendo os seus smartphones em paralelo.

O mesmo caminho parece estar a ser tomado no que toca ao sistema operativo, onde tanto o ColorOS e o OxygenOS se vão aproximar. Estes vão ser mantidos separador, mas vã o partilhar uma base comum para acelerar as novidades.

À parte deste cenário, a OPPO está a desenvolver e a trazer a sua personalização para um leque de novos equipamentos, atualizando-os. Esta era uma novidade esperada, mas que tardava a chegar.

Smartphones OPPO que recebem o ColorOS 11 Find X2 Pro Lamborghini Edition (todos os mercados)

Find X2 (Espanha, Suíça, Holanda, Turquia, Ucrânia, Roménia, Ásia)

Reno4 Pro 4G (Ucrânia, Turquia, Ásia)

Reno4 4G (Polónia, Turquia, Ásia)

Reno4 F (todos os mercados)

Reno4 Lite (Turquia, Ucrânia, Polónia, Roménia, Moldávia, Ásia)

Reno3 Pro 5G (todos os mercados)

Reno3 Pro 4G (Turquia, Ucrânia, Roménia, Polónia, Rússia, Ásia)

Reno3 4G (Turquia, Polónia, Ucrânia, Rússia, Ásia)

Reno3 A (todos os mercados)

Reno2 (todos os mercados)

Reno2 Z (todos os mercados)

Reno2 F (todos os mercados)

Reno 10X Zoom (todos os mercados)

Reno Z (todos os mercados)

F17 Pro (todos os mercados)

F17 (todos os mercados)

F15 (todos os mercados)

F11 Pro Marvel’s Avengers Limited Edition (todos os mercados)

F11 Pro (todos os mercados)

F11 (todos os mercados)

A93 (todos os mercados)

A92 (todos os mercados)

A91 (Cazaquistão, Rússia, Ucrânia, Alemanha, Portugal, Reino Unido, Ásia)

A73 5G (todos os mercados)

A73 (Bélgica, Alemanha, Itália, Espanha)

A72 (Polónia, Rússia, Roménia, Turquia, Ucrânia, Bélgica, França, Alemanha, Itália, Luxemburgo, Portugal, Espanha, Holanda, Reino Unido, Ásia)

A53 (Índia, indonésia)

A52 (Polónia, Rússia, Turquia, Ucrânia, Bélgica, Alemanha, Itália, Espanha, Holanda, Ásia)

A9 2020 (todos os mercados)

A9 (todos os mercados)

A5 2020 (todos os mercados)

A marca não apresentou uma data precisa, mas alertou no Twitter que será este mês. A lista de smartphones da OPPO é muito extensa, trazendo assim esta nova versão para quase toda a gama que a marca tem no mercado.

Algo que a OPPO também revelou foi que esta versão vai estar disponível por agora para os smartphones desbloqueados e sem ligação a um operador. Os restantes dependem dos tempos que os operadores demorarem a preparar esta versão do ColorOS.

A OPPO tem conseguido apostar nesta atualização para manter os seus smartphones com as mais recentes novidades do Android. O ColorOS está ainda com a versão 11, mas em breve a marca deverá apostar de forma intensa na próxima que está agora a ser desenvolvida.