Tem um dobrável e usa o Android Auto? Esta falha bizarra impede-o de fazer chamadas

O Android Auto voltou a pregar uma partida aos condutores, e desta vez o alvo são os smartphones dobráveis. Vários utilizadores estão a relatar que o sistema simplesmente recusa fazer chamadas de voz quando o equipamento está fechado dentro do carro. A falha surge de forma silenciosa e afeta diretamente a conveniência do sistema no dia a dia.

Na prática, o condutor dá a ordem habitual por voz para ligar a um contacto e nada acontece no painel do veículo. No ecrã externo surge apenas um aviso a pedir para abrir o dispositivo para continuar a operação. Curiosamente, a receção de chamadas continua a funcionar sem qualquer tipo de entrave, limitando a falha às ligações efetuadas.

Papel do Gemini nas falhas de comunicação no carro

Os relatos acumulados em fóruns de suporte e no Reddit apontam o dedo ao assistente Gemini como o principal causador desta anomalia. Vários relatos indicam que as dificuldades de marcação só começaram depois da transição para este sistema de inteligência artificial. Até essa mudança forçada, os comandos habituais funcionavam de forma transparente mesmo com o terminal dobrado no bolso ou no suporte.

Entre os equipamentos mais visados surgem os modelos Motorola Razr Ultra com a mais recente versão do sistema operativo Android. Também os utilizadores do Galaxy Z Flip da Samsung relatam um comportamento idêntico nas mesmas condições. O denominador comum permanece ligado à forma como o assistente processa a ordem de ligação com o ecrã principal bloqueado.

Sem volta atrás e sem solução simples à vista

A resolução mais óbvia passaria por regressar temporariamente ao clássico Assistente da Google, algo que já não é viável para a maioria. Com a descontinuação definitiva do assistente antigo em vários dispositivos elegíveis, essa porta de saída ficou fechada para quem precisa de conduzir em segurança. O utilizador fica obrigado a lidar com a imposição de software sem alternativas práticas no menu.

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inrazr

Para já, a única solução funcional passa por manter o equipamento aberto durante as viagens para permitir a marcação correta. Tanto a Google como a Motorola estão a recolher registos de erros nas suas plataformas oficiais, embora sem qualquer correção de software disponibilizada no imediato. O atrito no dia a dia mantém-se até que surja uma atualização corretiva focada na gestão de chamadas com o ecrã fechado.