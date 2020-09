A Xiaomi é muito agressiva no que toca à MIUI, a sua capa de personalização do Android. Não espera que a Google lance novas versões do seu sistema operativo e vai periodicamente criando novidades e novas versões para os seus smartphones.

Depois de termos conhecido e visto a MIUI 12, surge agora a primeira informação visível do que será a próxima versão. Esta está já a ser desenvolvida e até existe uma primeira lista de smartphones que vão poder receber esta nova versão da Xiaomi.

Com a MIUI 12 fechada e terminada, a Xiaomi virou-se de imediato para a próxima versão desta sua capa de personalização. A informação tem sido escassa, mas há a certeza de que esta está mesmo a ser criada para ser apresentada pela empresa chinesa.

A MIUI 13 já está a ser preparada

Não se sabe ainda ao certo as áreas onde esta nova versão vai ser focada, mas agora surgiu um primeiro vídeo onde é mostrada uma pequena parte da sua interface. Neste vídeo surge pela primeira vez a forma como será feito o desligar dos smartphones nesta nova interface.

A confirmar que é mesmo da MIUI 13 está o facto desta área ter surgido há alguns dias mas na forma de imagens. Aqui foi também visto em detalhe como será o novo menu e os novos interruptores para ativar as funções desta nova MIUI 13.

A lista dos smartphones suportados

Para além deste primeiro vídeo, que ainda requer confirmação oficial, surgiu outra informação importante. Falamos da lista dos smartphones que vão poder receber esta nova versão da MIUI. Novamente não é ainda oficial e reflete os equipamentos que podem vir a ser atualizados.

Smartphones Xiaomi que recebem a MIUI 13 Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro

Xiaomi-Mi Mix 2

Redmi K30 5G, Redmi K30 4G, Redmi K30 Pro

Redmi-K20, Redmi K20 Pro

Redmi 8, Redmi 8A

Redmi 7A

Redmi-6, Redmi 6 Pro, Redmi 6A

Redmi 5, Redmi 5A

Redmi 4

Redmi-Note 8, Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 6 Pro

Redmi-Note 5, Redmi Note 5 Pro

Redmi note 4

Redmi Y1, Redmi Y1 Lite

Redmi-Y2

POCO F1

POCO X2

Claro que é ainda uma lista reduzida e onde faltam muitos equipamentos recentes e que se julgam vir a receber a MIUI 13 da Xiaomi. Esta deverá ser alargada nos próximos meses, sendo revelados nessa altura mais smartphones que vão certamente ser atualizados.

Por agora esta é a informação que existe sobre esta nova versão. A MIUI 13 da Xiaomi vai ser desenvolvida e espera-se que seja apresentada em meados de 2021, com muitas novidades. A mudança foi grande com a versão atual, mas esta deverá ir ainda mais longe, quer na interface, quer nas funcionalidades.