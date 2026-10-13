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Smartphones antigos vão renascer! Chegou o LineageOS 24 e traz o Android 17

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Quem tem por hábito guardar smartphones mais antigos na gaveta tem agora um motivo de peso para os recuperar. O projeto LineageOS acaba de anunciar o lançamento oficial da versão 24, assentando raízes no novíssimo Android 17 e antecipando-se de forma surpreendente ao calendário habitual de atualizações da comunidade.

Com o décimo aniversário do projeto a aproximar-se a passos largos, esta versão 24.0 traz consigo um salto geracional importante para quem procura manter os seus dispositivos operacionais, longe do lixo eletrónico e sem depender da boa vontade das marcas. A compilação integra ainda correções de segurança atualizadas, cobrindo o período de agosto de 2025 até outubro de 2026.

Cara lavada e adeus às velhas ferramentas de instalação

O primeiro contacto com o sistema revela de imediato um investimento forte na interface. Praticamente todas as aplicações nativas receberam o tratamento visual Material Design 3 Expressive, trazendo linhas mais modernas e funcionais. Entre as novidades surge o Canvas, um editor de imagem integrado desenhado de raiz para tratar de recortes rápidos, filtros e afinações de equilíbrio de brancos sem obrigar ao download de ferramentas externas.

A reprojetada aplicação de música Twelve viu os tempos de carregamento encolherem perante bibliotecas volumosas, além de afinar a integração com servidores Jellyfin. No mesmo sentido, o browser nativo Jelly ganha agora atalhos para aplicações web progressivas (PWA), contornando a dependência de lojas de aplicações convencionais.

Post by @LineageOS@fosstodon.org
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Instalar uma ROM nunca esteve tão perto de um clique

Para muitos utilizadores, a barreira do modding sempre foi a complexidade dos comandos e a configuração de drivers no computador. A equipa contornou esse obstáculo com uma ferramenta de instalação baseada em WebUSB, executada diretamente a partir do navegador web.

Este método simplificado suporta protocolos conhecidos como Fastboot, Odin da Samsung e Amlogic Burn. Embora a documentação manual na wiki continue a ser a via recomendada para utilizadores avançados, o processo web retira boa parte do atrito a quem quer apenas recuperar um telefone encostado sem instalar programas adicionais no PC.

O mecanismo de atualização interna também foi revisto, passando a suportar streaming de updates por omissão em equipamentos com partições A/B. Na prática, as atualizações aplicam-se muito mais depressa em segundo plano.

Nem todos os equipamentos resistem ao corte de suporte

Como seria de esperar numa transição para o Android 17, nem tudo são boas notícias para o hardware verdadeiramente histórico. O LineageOS 24 impõe um limite técnico claro e deixa de aceitar equipamentos suportados pelos antigos kernels Linux 4.4 e 4.9.

Quem possuir dispositivos dependentes dessas versões mais antigas fica retido no ramo LineageOS 22.2, embora a equipa garanta patches de segurança mensais contínuos. A lista de modelos compatíveis com o novo LineageOS 24 irá expandir-se gradualmente ao longo das próximas semanas através da página oficial do projeto.

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
Android LineageOS LineageOS 24

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