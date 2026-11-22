A lista oficial de requisitos da Google para os novos emojis 3D no Android deixou muitos utilizadores de boca aberta. Segundo a página de suporte dedicada ao pacote Noto 3D, um smartphone precisa de correr Android 17, ter 6 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno e 10 GB de espaço livre. Para simples ícones usados em mensagens, os números parecem exagerados.

A polémica obrigou a Google a ir ao Reddit esclarecer o mal-entendido. O pacote Noto 3D não consome nada próximo de 10 GB, ocupando na prática menos de 220 MB. Ainda assim, o salto face ao passado é notório, visto que a antiga fonte vetorial 2D ocupava uns meros 3 MB. Esse espaço livre exigido serve apenas como margem temporária para os Google Play Services descarregarem e copiarem o ficheiro em segundo plano nos equipamentos sem a fonte pré-instalada, limpando a cache logo depois.

Porque ficam os telemóveis mais baratos fora dos emojis 3D

O limite dos 6 GB de RAM obedece a uma regra de prevenção. O Android não carrega o ficheiro completo da fonte para a memória, mantendo o impacto real baixo e momentâneo. A Google definiu este patamar como filtro para manter os smartphones de entrada na versão 2D mais leve. Só que o mercado não ajuda: a procura disparada por chips de memória ligada à inteligência artificial encareceu os componentes, levando vários fabricantes a continuar a vender modelos económicos com pouco armazenamento.

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byu/FragmentedChicken from discussion

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Mesmo num equipamento de 128 GB, manter 10 GB livres nem sempre é fácil depois de somar o sistema, as apps pré-instaladas e os dados pessoais. A mudança técnica explica o peso extra. Os emojis deixaram de ser vetores escaláveis e passaram a imagens bitmap pré-renderizadas em alta resolução. Ganham textura, profundidade, contraste e melhores tons de pele nos modos claro e escuro, mas perdem definição quando uma aplicação os amplia.

Samsung, WhatsApp e a fragmentação visual no Android 17

Anunciada em maio, esta novidade estreou-se em agosto na linha Pixel 11 e chegou depois a modelos Pixel anteriores e outras marcas elegíveis. A transferência arranca sozinha quando o telemóvel está ligado ao Wi-Fi e à corrente. Não há forma de forçar o processo.

Cumprir toda a ficha técnica não garante acesso universal. Os smartphones da Samsung ficam de fora porque a marca usa uma fonte de emojis própria. O mesmo acontece em apps como o WhatsApp, que aplicam o seu conjunto gráfico em vez de lerem o do Android.

Estes filtros de hardware e a variedade de fontes criam uma exibição inconsistente entre utilizadores. Quem envia um ícone tridimensional cheio de detalhe não tem garantia de que o destinatário veja o mesmo. O formato final depende sempre da combinação entre telemóvel, sistema operativo e aplicação usada.