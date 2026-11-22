Os novos agentes de inteligência artificial integrados no iOS 27 e no Android conseguem ler tudo o que aparece no ecrã para responder a pedidos. Na prática, este comportamento contorna a encriptação ponta a ponta assim que a mensagem fica visível. Para travar esta recolha, o Signal começou a restringir capturas de ecrã nos telemóveis, bloqueando ferramentas como o Siri AI e o Gemini.

A manobra repete a estratégia aplicada no ano passado no Windows 11 contra o Microsoft Recall. Esse sistema grava o ecrã a cada poucos segundos, extrai o texto e guarda tudo numa base de dados pesquisável. O risco é o mesmo nos smartphones: mensagens sensíveis, incluindo as temporárias, podem acabar retidas localmente ou enviadas para servidores externos, expondo todos os participantes de uma conversa.

Signal trava Siri AI no iPhone e Gemini no Android

No iOS 27, a aplicação impede agora capturas de ecrã dentro das conversas através da nova opção Block Siri AI. Quem precisar de guardar um comprovativo ou uma morada num print rápido vai notar logo este atrito. A proteção pode ser desativada nas definições da app, mas a fundação avisa que essa escolha deixa as conversas abertas aos agentes de IA e anula as garantias de privacidade.

No Android, o cenário é mais fragmentado fora da linha Pixel. Bloquear capturas de forma cega em todos os fabricantes criaria falhas e confusão nos utilizadores, pelo que o Signal optou por outra via. A aplicação deteta quando um assistente tenta ler o ecrã e ativa automaticamente a segurança de ecrã nesse instante.

Falhas no macOS 27 e outras portas abertas à IA

Os utilizadores de Mac ficam, para já, sem esta barreira automática. No macOS 27, a Apple não disponibiliza APIs claras para travar capturas de ecrã, reservando as proteções atuais sobretudo para streaming e conteúdos com DRM. A única saída prática passa por ir às definições do sistema, abrir o menu do Siri e excluir manualmente o Signal.

Mesmo nos telemóveis, impedir capturas de ecrã não resolve tudo. O Signal admite que a medida é incompleta e não trava o acesso a dados pelo sistema de ficheiros ou pelas notificações. Há ainda o caso de agentes de terceiros, como o Meta Muse, que usam permissões de acessibilidade criadas para pessoas reais como uma chave mestra.

Exigências diretas à Apple, Google e Microsoft

A falta de documentação técnica obrigou os programadores do Signal a meses de análise forense no Android e no iOS para perceber como estes agentes funcionam. A fundação pede agora à Apple, à Google e à Microsoft um método simples para excluir apps da leitura por IA sem prejudicar a utilização diária. A computação confidencial não basta para devolver o controlo aos programadores, mas já decorrem conversas com a Apple e a Google para definir regras comuns.