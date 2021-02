O SHAREit é uma das muitas opções que existem no Android para partilha de ficheiros num ambiente local. De forma simples e rápida é possível transferir grandes volumes de dados entre dispositivos.

Esta é uma das apps mais usadas ao longo dos anos, muito por culpa da Google e da falta de uma solução nativa para o Android. Pois, o SHAREit está agora com problemas graves após ter sido descoberta uma falha de segurança muito grande.

Algo que o Android sempre teve como lacuna foi uma solução integrada de partilha de ficheiros e de dados. A Google teve já várias propostas, mas nunca foram mantidas e servidas como verdadeiras opções. Assim, nasceram soluções como o SHAREit e outras apps.

É precisamente esta app que está agora sob avaliação, devido a problemas de segurança graves. Do que é revelado, esta falha de segurança permite que os atacantes consigam correr código nos dispositivos que sejam visados por estas ações maliciosas.

Ao conseguir correr este código, os atacantes teriam a capacidade de alterar os dados dos utilizadores, roubá-los ou simplesmente instalar novas apps. Será ainda possível alterar código de outras apps já presentes, tornado-as também maliciosas para o smartphone Android.

Esta falha terá sido descoberta no final do ano passado, tendo sido imediatamente notificados os programadores e também a própria Google. Até à data a falha não parece ter sido corrigida, apesar de haver uma atualização do dia 9 de fevereiro, sem conter qualquer referência ao problema.

Espera-se que esta app tenha em breve uma atualização que corrija o problema. A Google poderá também tomar uma posição e simplesmente remover a app da sua loja dedicada ao Android. Com mais de mil milhões de downloads, o SHAREit é uma das mais usadas app do seu segmento.

Apesar de existir para um leque grande de sistemas operativo, aparentemente o problema foi detetado apenas na versão Android. Assim, está limitado, representando ainda assim um problema de segurança. Os utilizadores são aconselhados a abdicarem-se da sua utilização até existir uma solução para a falha.