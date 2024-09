Se tem um Samsung Galaxy S23 Ultra é melhor não instalar a One UI 6.1.1

Depois de algum tempo de espera, a Samsung lançou finalmente a One UI 6.1.1 para os seus smartphones. As novidades nesta versão são muitas, relacionadas também com a IA. Sem ser esperado, esta versão acabou por trazer um problema para os Samsung Galaxy S23 Ultra, pelo que é melhor não instalar a One UI 6.1.1.

É melhor não instalar a One UI 6.1.1 no Samsung Galaxy S23 Ultra

A atualização para o One UI 6.1.1 não se adaptou particularmente bem ao Samsung Galaxy S23 Ultra. Esta nova versão do One UI lançada há pouco tempo começou a causar problemas no funcionamento destes smartphones a tal ponto que a Samsung está ciente da situação, pelo que é recomendável não instalar esta atualização.

O que se sabe graças às publicações no fórum de suporte da Samsung indica que a secção da câmara é a que não se saiu bem com a atualização para One UI 6.1.1. As várias publicações no suporte da Samsung é que o zoom não funciona corretamente. É claro que o mau funcionamento não afeta toda a gama de adições oferecidas.

O erro concentra-se ao tirar fotografias com níveis de zoom entre 16x e 19,9x. Todas as ampliações entre estas duas faixas apresentam problemas de focagem e imagens fantasma, gerando efeitos pouco atrativos nas fotografias. As imagens publicadas mostram o problema que estão a sofrer estes dispositivos atualizados para a One Ui 6.1.1.

Nas imagens abaixo, o que se percebe é que uma fotografia normal mostra com grande detalhe o que foi captado. A outra fotografia mostra uma série de artefactos como o nevoeiro que aparece ao longo dos cartazes da imagem, mas não é tudo.

Há também uma série de elementos desfocados que não correspondem à realidade. Estes elementos até misturam as cores dos objetos que estão a ser retratados, fazendo com que existam combinações sem qualquer tipo de significado que parecem surgir do nada e sem qualquer contexto.

Felizmente, o bug afeta apenas estas gamas de zoom e o resto da câmara parece estar totalmente funcional. A única coisa positiva sobre este problema é que a Samsung já trabalha numa solução. Agora só resta esperar que a Samsung resolva este problema com uma atualização que deverá chegar o mais rápido possível.