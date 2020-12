Tal como prometido quando foi lançado, o Android 11 está já a chegar aos dispositivos da Samsung. Isso acontece com a One UI 3.0, que já começou a ser libertada para vários equipamentos de forma global e decerto geral.

A Samsung parece que tem estado a antecipar a chegada da One UI 3.0 e voltou agora a fazê-lo novamente. Desta vez é num dos seus mais recentes smartphones, o Galaxy S20 FE. Também este smartphone pode já ter acesso ao que de mais recente foi apresentado.

Uma surpresa que chega ao Galaxy S20 FE

O Galaxy S20 FE é uma das mais recentes e mais bem-sucedidas propostas da Samsung. Chegado ao mercado em setembro, depressa mostrou que era uma alternativa aos equipamentos mais caros da marca, oferecendo igualmente um excelente desempenho.

É precisamente este smartphone que está a receber uma novidade muito importante da Samsung. Chega finalmente o Android 11, através da One UI 3.0, com todas as novidades que a Google criou, aliadas ao que a Samsung colocou na sua personalização.

Samsung trouxe a One UI 3.0 mais cedo

Curiosamente, e tal como aconteceu com o Galaxy S20, esta versão chegou mais cedo a este smartphone. Estava preparada para ser lançada dentro de 1 ou 2 meses, mas a Samsung resolveu antecipar a sua chegada, mostrando a sua estabilidade.

Por agora está disponível no mercado russo, mas espera-se que posteriormente seja alargada ao resto da Europa e a outros países próximos. Esta versão está marcada com o código G780FXXU1BTL1 e inclui também a atualização de segurança de dezembro da Google.

Chega também o Android 11 e as suas novidades

Claro que ao trazer o Android 11, a One UI 3.0 tem muitas novidades para o utilizador. Há mudanças na interface, complementadas pelas que a Samsung adicionou, a chegada de conversas na zona de notificações, controlos multimédia dedicados e muito mais.

A chegada desta atualização ao Galaxy S20 FE é a prova de que a Samsung está certamente apostada em trazer o Android 11 para os seus smartphones. A agenda da One UI 3.0 está traçada e vem ajudar a provar que esta nova versão do Android é a que mais depressa foi trazida para os smartphones.