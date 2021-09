As marcas de smartphones Android têm-se focado no aumento de atualizações a vários níveis. A Samsung foi uma das primeiras a dar esse passo e garantiu para muitos dos seus smartphones este cenário muito importante.

A lista destes smartphones nunca foi totalmente conhecida, mas agora a marca resolveu dar ainda mais informações. Revelou a lista dos seus smartphones que vão receber atualizações de segurança em períodos bem definidos.

Com a nova postura relacionada com as atualizações a Samsung consegue garantir aos seus smartphones uma vida útil muito mais alargada. Não se fica apenas pelas atualizações de novas versões, mas garante ainda as sempre necessárias atualizações de segurança.

Modelos atuais com atualizações mensais de segurança

Galaxy Fold, Galaxy Fold 5G, Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip3 5G

Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy S10 5G, Galaxy S10 Lite

Galaxy S20, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20 FE, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy Note10, Galaxy Note10 5G, Galaxy Note10+, Galaxy Note10+ 5G, Galaxy Note10 Lite, Galaxy Note20, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Note20 Ultra 5G

Galaxy A52, Galaxy A52 5G, Galaxy A52s 5G

Modelos empresariais: Galaxy A50, Galaxy XCover4s, Galaxy Xcover FieldPro, Galaxy Xcover Pro, Galaxy Xcover5

A lista de smartphones apresentada acima tem a garantia da Samsung para as atualizações de segurança. Estas vão chegar de forma ritmada e todos os meses deverão surgir novidades, acompanhando os trabalhos que a Google vai realizar no Android.

Para além da lista já apresentada, a Samsung garante ainda outros calendários de atualizações de segurança. Esta estará acessível agora num período mais largado e assim a marca garante novidades a cada 3 meses.

Modelos atuais com atualizações trimestrais de segurança

Galaxy S8 Active, Galaxy S9, Galaxy S9+

Galaxy Note8, Galaxy Note9

Galaxy A20s, Galaxy A30s, Galaxy A40, Galaxy A50s, Galaxy A70s, Galaxy A90 5G

Galaxy A01, Galaxy A01 Core, Galaxy A11, Galaxy A21, Galaxy A21s, Galaxy A31, Galaxy A41, Galaxy A51, Galaxy A51 5G, Galaxy A71, Galaxy A71 5G

Galaxy A02, Galaxy A02s, Galaxy A03s, Galaxy A12, Galaxy A22, Galaxy A22 5G, Galaxy A32, Galaxy A32 5G, Galaxy A42 5G, Galaxy A72, Galaxy A82 5G

Galaxy M10s, Galaxy M30s

Galaxy M01, Galaxy M11, Galaxy M21, Galaxy M21 2021, Galaxy M31, Galaxy M31s, Galaxy M51, Galaxy M12, Galaxy M32, Galaxy M42 5G, Galaxy M62

Galaxy F12, Galaxy F22, Galaxy F42 5G, Galaxy F52 5G, Galaxy F62

Galaxy Tab A 8.4 (2020), Galaxy Tab A7, Galaxy Tab A7 Lite, Galaxy Tab Active2, Galaxy Tab Active Pro, Galaxy Tab Active3

Galaxy Tab S6, Galaxy Tab S6 5G, Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+, Galaxy Tab S7 FE

W20 5G, W21 5G

Modelos empresariais: Galaxy A8 (2018)

Como pode ser visto, e para este segundo período, a Samsung tem uma lista de smartphones mais antigos e também modelos de gama mais baixa. O ritmo será menor, mas não vai deixar de ter presente as correções que a Google preparar para o Android.

Por fim, e de forma a garantir atualizações a modelos com ainda mais idade, a Samsung tem um último calendário de atualizações. Estas vão chegar de forma semestral, para manter estes smartphones com alguma segurança atualizada.

Modelos atuais com atualizações semestrais de segurança

Galaxy A2 Core, Galaxy A6, Galaxy A6+, Galaxy A7 (2018), Galaxy A8+ (2018), Galaxy A8 Star, Galaxy A8s, Galaxy A9 (2018)

Galaxy A10, Galaxy A10e, Galaxy A10s, Galaxy A20e, Galaxy A20, Galaxy A30, Galaxy A60, Galaxy A70, Galaxy A80

Galaxy J2 Core, Galaxy J3 Top, Galaxy J4, Galaxy J4+, Galaxy J4 Core, Galaxy J6, Galaxy J6+, Galaxy J7 Duo, Galaxy J7 Prime2, Galaxy J7 Top, Galaxy J7+, Galaxy J8

Galaxy M10, Galaxy M20, Galaxy M30, Galaxy M40

Galaxy Tab A (2017), Galaxy Tab A 10.5 (2018), Galaxy Tab A 8 (2019), Galaxy Tab A 10.1 (2019), Galaxy Tab A with S pen, Galaxy Tab E 8 Refresh, Galaxy Tab S4, Galaxy Tab S5e, Galaxy View2

A promessa, ainda que para um grupo limitado de smartphones, é que estes vão ter 5 anos de atualizações. Falamos de 3 anos com novas versões e com mais 2 anos de correções de segurança. A lista aqui presente foca-se apenas no último lote de melhorias, mas que poderá muito bem ser o mais importante dos dois, por garantir uma vida útil bem maior.