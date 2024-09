Samsung lança One UI 6.1.1 para Galaxy S24, mas há mais modelos prestes a receber

A Samsung começou finalmente a lançar a sua nova versão do seu sistema, a One UI 6.1.1 para a série Galaxy S24. A atualização começará por chegar primeiro ao Galaxy S24 na Coreia do Sul. Claro que, e rapidamente, a Samsung também faz chegar oficialmente à Europa e EUA, como revelou.

A atualização One UI 6.1.1 para o Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, já está assim disponível em Portugal. Do que a gigante coreana revelou, esta ainda não é a versão que trará o Android 15, mas ainda assim é importante, por trazer novidades no campo da IA.

A lista de novas funcionalidades é grande e coloca este smartphone da Samsung com as mesmas capacidades que vimos chegar com os Galaxy Fold 6 e Flip 6. Quem quiser conhecer tudo o que de novo está disponível tem acesso ao changelog completo.

A atualização One UI 6.1.1 para o Galaxy S24 chega com o número de versão S921NKSU3AXH7, para Galaxy S24+ com o número de versão S926NKSU3AXH7, e para o Galaxy S24 Ultra com o número de versão S928NKSU3AXH7. A atualização, que está a ser lançada de forma global, tem cerca de 2,9 GB de tamanho e tem um patch de segurança de setembro de 2024.

Se por agora a Samsung apenas vai trazer a One UI 6.1.1 para os Galaxy S24, em breve vai continuar a alargar esta versão a mais equipamentos. A lista de quais recebem a nova versão é já conhecida e a lista é longa.

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Está assim iniciado o processo que vai trazer a IA da Samsung para os seus smartphones. Depois de muito se ter escrito sobre a possibilidade de esta ser lançada para os modelos mais antigos, toma finalmente forma a promessa da gigante coreana, o que certamente agradará a todos.