Samsung dá as “boas-vindas” ao iPhone Duo e lembra à Apple quem manda nos dobráveis

O mercado dos smartphones voltou a aquecer com uma das rivalidades mais antigas do setor tecnológico. A chegada do primeiro equipamento dobrável da Apple, o iPhone Duo, não passou despercebida nos escritórios da concorrência direta. Em resposta ao anúncio da Apple, a Samsung lançou mais uma campanha publicitária global carregada de ironia para saudar a estreia da marca da maçã neste segmento de mercado.

Sob o lema “Bem-vindos aos dobráveis”, a comunicação foi pensada para posicionar a rival como uma novata atrasada face à concorrência. A iniciativa recorreu a painéis publicitários de grande formato instalados estrategicamente logo ao lado dos anúncios oficiais da marca norte-americana, garantindo um contraste visual imediato para quem circula nas ruas.

Sete anos de avanço na tecnologia de ecrãs flexíveis

A estratégia da fabricante asiática foca-se na experiência acumulada ao longo dos últimos anos. Enquanto a tecnológica de Cupertino dá os seus primeiros passos no universo dos ecrãs flexíveis em 2026, o ecossistema Galaxy já trabalha esta categoria de produtos desde o lançamento do primeiro modelo em 2019. São sete anos de evolução e várias gerações consolidadas no mercado que servem de argumento de peso.

A campanha exterior já conquistou visibilidade em cidades com forte densidade populacional, como Londres, Tóquio e Seul. Nestes locais, as mensagens destacam o estatuto da marca pioneira e colocam o foco na espessura e peso reduzidos dos seus dispositivos, apresentando a linha atual como a mais leve do mundo dentro do formato de livro.

Vídeos promocionais e a contradição do mercado

A ação publicitária não se limitou apenas aos grandes cartazes urbanos e avançou com força para o formato digital. Poucas horas antes da conferência oficial da concorrente, surgiu um vídeo promocional desenhado para captar as atenções dos consumidores indecisos. Essa produção audiovisual destacava as vantagens competitivas da gama atual, focando atenções nos modelos Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra e no compacto Z Flip8.

A manobra publicitária aproveitou o enorme interesse gerado pelo evento concorrente para direcionar o tráfego e o debate público para os seus próprios produtos. Transformar a conferência alheia num palco de promoção própria demonstra a agressividade com que a liderança deste segmento está a ser disputada entre os dois gigantes da tecnologia mundial.

Apesar de todas as provocações públicas e da intensa disputa comercial entre os dois ecossistemas, existe uma faceta técnica que une os fabricantes nos bastidores. A divisão de componentes do grupo sul-coreano é uma das principais parceiras no fornecimento dos ecrãs utilizados no novo smartphone da tecnológica de Cupertino, mostrando que a rivalidade de fachada convive lado a lado com parcerias industriais milionárias.