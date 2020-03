Depois de lançar o seu primeiro equipamento, a marca Essential falhou em apresentar mais novidades, o que levou à sua falência este ano.

No entanto, ficamos agora a conhecer o aspeto do Essential Phone 2 e 3, um modelo que foi cancelado e outro que estava nos planos para ser lançado.

Lançada por Andy Rubin, criador do sistema Android, a Essential era uma marca que prometia bastante no mercado dos smartphones.

Depois do lançamento do seu primeiro equipamento, o Essential Phone, que chamou para si alguma atenção, pouco mais foi feito. A marca ainda anunciou algumas novidades, mostrou o estranho projeto GEM que estava a desenvolver, mas sem que nenhuma novidade fosse efetivamente lançada.

Conheça como poderiam ter sido os Essential Phone 2 e 3

Depois de um longo silêncio, a Essential anunciou este ano o seu encerramento, cancelando todos os projetos em desenvolvimento e acabando o suporte para o único equipamento que tinham lançado para o mercado.

Com o fim deste projeto, Kevin Hoffman, um dos criadores de protótipos da Essential, decidiu revelar o aspeto dos dois equipamentos que estiveram nos planos para serem lançados, os Essential Phone 2 e 3.

Essential PH-2

Segundo o design apresentado, era muito idêntico ao primeiro modelo. Contava com um sistema de dupla câmara na traseira e pins metálicos para conectar alguns acessórios. O sensor de impressões digitais encontrava-se também na traseira, além de haver a informação que tinha recebido a certificação IP68.

O Essential Phone 2 foi um modelo que foi cancelado, uma vez que Andy Rubin preferia focar no desenvolvimento da linha Essential Home onde se incluía, entre vários dispositivos, uma coluna inteligente com Android Assistant.

Essential PH-3

Depois dos planos do Phone 2 terem sido cancelados, a Essential avançou mais tarde para o desenvolvimento da versão 3.

Construído com um corpo de alumínio anodizado, iria trazer um conjunto de 3 câmaras, um ecrã OLED e um vidro 2.5D na parte frontal. O notch mantinha-se na frente e o sensor de impressões digitais deveria passar para o ecrã, visto ter desaparecido da parte traseira.

Este equipamento estava em desenvolvimento e esteve perto de ser lançado, mas o fecho da empresa veio encerrar as suas hipóteses para sair para as lojas.

Chegou assim ao fim uma marca que era apontada com muito potencial. Depois de um começo interessante com o Essential Phone, esperava-se que a marca mantivesse o pé no acelerador nos novos desenvolvimentos. Isso foi algo que não aconteceu e que levou a este desfecho para a marca.