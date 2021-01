Quando compramos um telemóvel, a maioria de nós espera que ele dure alguns anos. Também esperamos que o smartphone ainda tenha algum valor de venda decente, como usado, no momento de o substituir e vender. No entanto, o valor dos usados depende muito da marca e do modelo do dispositivo. É aqui que os smartphones Android perdem muito para os seus concorrentes, os iPhones.

Segundo um novo relatório, com dados do último ano, os Android perdem duas vezes mais valor do que os iPhones no primeiro ano.

Smartphones Android versus iPhone da Apple

De acordo com um relatório do BankMyCell, um site que acompanha os preços de troca de telefones, os topo de gama Android perdem o dobro do valor (-33,62%) no primeiro ano em comparação com um iPhone (-16,70%).

Após dois anos, o preço de um telefone Android cai 61,50%, em comparação com 35,70% de um iPhone.

O relatório também compara a desvalorização de dois dos smartphones topo de gama mais populares de 2020: o Galaxy S20 versus o iPhone 11.

Assim, estes são os valores no mercado americano, após nove meses:

Smartphone Galaxy S20 (-34,78%) versus o iPhone 11 (-12,84%)

Galaxy S20 + (-30,59%) versus o iPhone 11 Pro (-21,31%)

Galaxy S20 Ultra (-36,30%) versus o iPhone 11 Pro Max (-15,96%)

O site que projetou estes dados fez algumas outras observações intrigantes no relatório. Segundo as percentagens apresentadas, os telefones da série Pixel do Google perdem valor, algo como -38,46% em um ano – o Pixel 4 está no topo da tabela geral com depreciação de valor de -40,56%.

Além destes, no maior mercado do mundo, a Sony, Motorola e HTC tiveram os piores desempenhos. Os seus telefones perdem 39,51%, 42,57% e 53,08% no valor num período de 12 meses, respetivamente.

Qual será a razão desta depreciação?

Existem vários fatores na depreciação do preço de um telefone. Conforme temos vindo a falar, a disponibilidade de atualizações de software, a longevidade e desempenho do hardware são 3 dos pontos mais fundamentais nesta equação.

Os iPhones da Apple são tidos como tendo hardware de qualidade que continua a receber atualizações de software durante vários anos.

Em comparação, apesar de receber atualizações de software rápidas, os telefones Pixel da Google têm pouca popularidade face outros concorrentes dentro do mercado Android.