Reinado do Chrome no Android começa a cair frente a este concorrente de peso

O Android continua a ter no Google Chrome a sua principal porta para a Internet, garantindo a liderança indiscutível. Esta preferência assenta na integração profunda com os serviços da Google e numa simplicidade de utilização. Contudo, o domínio que antes parecia inabalável enfrenta agora uma concorrência feroz.

Uma consulta recente veio revelar um cenário surpreendente no segmento móvel. Mostra que a distância entre o líder e o seu perseguidor mais direto encurtou drasticamente. O Brave surge colado à liderança e conquista uma fatia expressiva da preferência da comunidade. Posiciona-se a uma margem de apenas cinco pontos percentuais do topo da tabela.

Armas do Brave na corrida pelo desempenho e privacidade

A força desta alternativa está na arquitetura de código aberto baseada no Chromium, desenhada para garantir a máxima velocidade e menor pegada de memória. Ao contrário do rival da Google, o Brave tem bloqueio nativo de publicidade e de rastreadores. Evita que scripts pesados degradem o rendimento do dispositivo. Esta abordagem dispensa o recurso a extensões, conferindo-lhe fluidez.

A somar ao desempenho superior no consumo de recursos, implementa barreiras avançadas contra a recolha de impressões digitais do equipamento e contra o rastreio persistente através de redirecionamentos. Enquanto o Chrome mantém limitações no suporte a determinadas extensões na vertente mobile, o Breave entrega proteção robusta no primeiro arranque. Responde às exigências crescentes de quem valoriza a privacidade.

Mudança de forças que baralha mercado dos browsers

Os resultados apurados deixam o Google Chrome no patamar cimeiro com 32,1% dos votos, mas o Brave assegura logo de seguida uma quota de 27%. O fosso para o restante pelotão é expressivo, com o Firefox a ocupar o terceiro lugar com 17,5% da preferência. É seguido a larga distância por propostas consolidadas como o Samsung Internet Browser, o Vivaldi e o Microsoft Edge, todos posicionados abaixo dos 7%.

Esta aproximação ganha ainda maior relevo face aos relatórios recentes de entidades especializadas em segurança digital. Apontam o dedo à voracidade do Chrome na retenção de telemetria. Estudos do setor destacam que a solução da Google recolhe até vinte categorias distintas de dados, abrangendo desde diagnósticos técnicos até ao histórico detalhado de navegação e elementos de contacto.

Embora o binómio formado por Chrome e Safari ainda controle cerca de 90% do tráfego web global nos dispositivos móveis, a insatisfação com a gestão de dados começa a abrir fendas visíveis. A ascensão consolidada de browsers focados na privacidade e na rapidez prova que os utilizadores procuram hoje ferramentas mais limpas, desafiando abertamente o monopólio estabelecido no ecossistema Android.