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Reação do patrão do Android ao iPhone Duo surpreendeu toda gente

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O mercado dos smartphones assistiu a uma mudança com a chegada da Apple ao segmento dos dobráveis. Durante anos, o Android liderou isolado a evolução deste formato, assumindo os riscos e refinando a engenharia de dobradiças e painéis. Com a apresentação do iPhone Duo, o setor atinge um ponto de maturidade há muito aguardado.

A reação da concorrência não tardou, surgindo diretamente da liderança máxima do sistema da Google. Em declarações recentes, o responsável pelo Android acolheu publicamente a entrada da Apple a esta categoria. O movimento confirma que a tecnologia deixou de ser uma experiência de nicho para se tornar uma aposta sólida.

Futuro dos dobráveis e a corrida à inovação

Historicamente, o Android tem servido como o laboratório pioneiro onde as grandes novidades de hardware surgem primeirio. A antecipação tecnológica permitiu aos fabricantes acumular anos de experiência sobre a resistência e a usabilidade dos equipamentos dobráveis. A confirmação tardia do interesse da Apple valida o esforço inicial de engenharia que o mercado acompanhava.

A transição para os ecrãs dobráveis alterou profundamente o paradigma de produtividade móvel em contexto profissional e pessoal. A liderança do Android sublinhou que a sua própria rotina diária assenta num Samsung Galaxy Z Fold 8, utilizado como ponto de partida para fluxos de trabalho antes da mudança para o PC portátil. Este tipo de equipamento provou que o espaço de ecrã adicional transforma radicalmente a eficiência.

Impacto do iPhone Duo no mercado Android

Longe de temer a rivalidade, a liderança da Google antecipa um impacto positivo generalizado com o lançamento do iPhone Duo. A entrada de uma marca com forte fidelização de clientes tem a capacidade de eliminar o ceticismo de muitos consumidores em relação à durabilidade dos dobráveis. Como consequência direta, todo o segmento de equipamentos beneficia de uma visibilidade e tração comercial sem precedentes.

Apesar da presença dominante de marcas com anos de liderança comprovada, muitos utilizadores mantinham-se afastados do formato por estarem amarrados às barreiras de ecossistemas fechados. Com a quebra dessa barreira pela Apple, o formato dobrável ganha escala em todo o mundo. A concorrência deixa de discutir a utilidade do conceito e passa a focar-se na superioridade de cada solução.

O anúncio do iPhone Duo marca o arranque de uma nova era competitiva entre os principais sistemas operativos móveis. A chegada do dispositivo às lojas, agendada para outubro, promete acelerar a inovação tecnológica e obrigar os fabricantes de ambos os lados a apresentar respostas ainda mais refinadas nos próximos meses.

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
Android Apple dobráveis iPhone Duo

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  1. Avatar de MarAdentro
    MarAdentro

    Simples, os outros fizeram e nos "somos mais espertos do que eles" fizemos melhor. Desculpem, simplesmente inovamos. E assim, hoje, como funcionam os negocies em varios ramos. Quem grita mais alto ganha. Nao estou contra o que a Apple fez mas apenas uma observacao. Nos automoveis e mesmo, no vestuario idem idem e poderiamos mencionar ainda mais. Assim vai o mundo. Eu gostaria de ver cada um inventar. Pode nao correr bem mas ao menos "inventou" Nao quiz ser igual aos outros.

    Responder
    1. Avatar de Realista
      Realista

      Não tem nada a ver com serem mais espertos ou gritarem mais alto. Tem a ver com ser uma marca vendável e com a qualidade dos seus produtos.

      Os dobráveis são como os tablets. Já existiam tablets muito antes da Apple se ter metido nesse nicho. Mas nenhuma empresa conseguiu ter um produto que tivesse uma adesão massiva por parte das pessoas até que a Apple apareceu com o Ipad em 2010.

      Pode-se criticar, mas que a Apple tem uma capacidade tremenda de cativar as pessoas com os seus produtos, isso tem.

      Responder
  2. Avatar de RAVEN
    RAVEN

    A Apple fartou-se de criticar os dobráveis feitos pela concorrência há uns tempos. Depois fazem o que é habitual: copiam e "batem no peito" como se tivessem descoberto o fogo… Nada de novo. Se têm qualidade? Pudera, pelo preço que custam e aos anos que andam em desenvolvimento…. São os que desdenham mas depois querem comprar!

    Responder
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