O Spotify é, atualmente, o maior serviço de streaming da Internet. Este consegue cativar os utilizadores, tanto na sua vertente gratuita como na premium, que leva os utilizadores a pagarem para ter acesso a opções extra.

Este mesmo serviço está presente num leque elevado de plataformas, mas agora tem problemas numa delas. A versão dedicada ao Android está com um problema grave e que impede a sua utilização normal.

Com apps dedicadas a qualquer sistema operativo, o Spotify consegue dar acesso ao seu serviço de streaming em qualquer lugar. Estas estão preparadas para funcionar de forma perfeita, dando acesso a toda a música e aos podcast que ali estão acessíveis.

O que muitos estão agora a relatar é um problema grave na app dedicada ao Android. As queixas acumulam-se e estão a mostrar que este problema impede a sua utilização, ficando o serviço impossibilitado de ser usado como acontecia até agora.

Do que é descrito em vários locais da Internet, a app dedicada ao Android está a falhar ao ser utilizada. Muitos indicam que esta simplesmente não abre ao ser chamada ou, noutros casos, a app abre, mas não apresenta nenhuma informação aos utilizadores.

No fórum do Spotify este assunto está já a ser discutido de forma extensa, com muitos utilizadores a apresentarem o problema e até algumas soluções básicas. Claro que o Spotify já reconheceu esta situação e garantiu que está a tratar da sua resolução.

Hi there. Can you DM us your account's email address or username? Your device's make, model, operating system version, and the Spotify version you're using will also be helpful. We'll see what we can suggest. https://t.co/ldFdZRiNAt