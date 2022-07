A Google tem procurado cativar cada vez mais utilizadores para o Android, procurando que o iPhone seja abandonado. Não tem sido simples, mas as apps corretas para garantir o acesso às apps e aos serviços essenciais.

Agora que atualizou a sua ferramenta de migração do iOS para o Android, a Google trouxe muito mais. Apresentou 10 razões para que seja feita esta mudança e assim levar a que abandonem o iPhone e abracem o Android.

Mais do que mudar de smartphone, este processo implica levar também os seus dados e ter as apps necessárias disponíveis. A Google fez o seu trabalho e tem agora a ferramenta para migrar disponível a todos, para assim ser simples de dar o passo certo.

Expresse-se de novas maneiras: com a app Mensagens e o Gboard, é fácil e agradável enviar mensagens, especialmente entre amigos que usam o Android. Conversas em grupo, partilha de fotos e vídeos de alta qualidade, recibos de leitura e reações de emoji estão disponíveis graças ao RCS, e milhares de stickers com emojis misturados estão lá para ajudá-lo a expressar os seus sentimentos. É cento que os seus amigos do iPhone também vão receber as suas mensagens. Conversa por vídeo com qualquer pessoa, em qualquer lugar: se os seus amigos e familiares tiverem contas Google, é mais fácil do que nunca conversar por vídeo com o Google Meet no Android. Ou se preferir o FaceTime, ainda pode usá-lo na versão mais recente do Chrome. Com apps como o WhatsApp no ​​Google Play, pode conversar com quem quiser gratuitamente em todo o mundo. O Android tem tantas opções que é fácil ficar ligado com aqueles que são mais importantes para si.

Sintonize a sua música favorita: acompanhe os sucessos mais recentes com o seu serviço de streaming preferido disponível no Android. E se já comprou e baixou músicas no iPhone, as suas músicas serão transferidas para o seu telefone Android, desde que sejam livres de direitos digitais (DRM). As suas compras e conteúdo baixado do Apple Music ainda podem ser acedidos ​​no seu novo dispositivo Android pela app Apple Music. As suas apps favoritas e muito mais: com o Google Play, encontrará as apps que já usa e adora e começará a descobrir muito mais rapidamente. Está a planear uma escapadela ao ar livre? O Hipcamp ajudará a reservar o seu próximo local de acampamento, o Skyview Lite será o seu guia para observar as estrelas e o AllTrails o ajudará a encontrar uma caminhada perfeita para si e para os seus amigos. Uma abordagem de privacidade em primeiro lugar: no seu novo telefone, os seus dados são protegidos proativamente pelo Android. O Android ajuda a derrotar apps maliciosas, malware, phishing e spam e ajuda a mantê-lo um passo à frente das ameaças. A app Mensagens, por exemplo, ajuda a proteger contra 1,5 mil milhões de mensagens de spam por mês. O Android também fornece recomendações periódicas, como o solicitar que selecione as suas preferências de partilha de local ao abrir uma app para ajudá-lo a tomar as melhores decisões para a sua privacidade.

Mais dispositivos que funcionam melhor juntos: escolha entre uma ampla variedade de Chromebooks, smartwatches Wear OS, dispositivos Google TV e auscultadores compatíveis com Fast Pair, como os Pixel Buds, que funcionam melhor em conjunto com o seu telefone. Na verdade, alguns dos seus produtos Apple ainda funcionarão com o seu dispositivo Android, como os AirPods. Faça mais com as apps e serviços da Google: Viaja nas férias e não consegue ler as informações locais? Digitalize o texto para tradução instantânea para poder chegar ao seu destino rapidamente. Está a editar um Google Doc no seu laptop, mas precisa o terminar em qualquer lugar? Também pode continuar a trabalhar facilmente no seu telefone Android. A Google orgulha-se de ser útil, e o melhor da Google está nativamente nos telefones Android. Partilhe músicas, fotos e muito mais entre dispositivos: o Near Share permite que partilhe facilmente músicas, fotos e outros arquivos entre os seus dispositivos Android e Chrome OS próximos. Para partilhar conteúdo como fotos e vídeos com dispositivos que não sejam Android, pode usar a partilha integrado do Google Fotos ou outras apps que permitem partilhar com amigos e familiares e mantê-los num local organizado para o futuro.

Personalize o seu ecrã inicial com widgets do Android: os widgets são adições úteis a qualquer ecrã inicial, colocando as suas informações mais importantes na ponta dos dedos. Em breve haverá 35 widgets da Google disponíveis no Android. Portanto, se deseja ter acesso fácil às previsões de trânsito em tempo real do Google Maps ou ter traduções prontas para poder comunicar com familiares e amigos, o Android está lá para tornar a sua vida um pouco mais fácil. Tecnologia útil para todos: cada um tem a sua própria maneira de usar os seus dispositivos. É por isso que a Google criou recursos e produtos acessíveis que funcionam para as várias maneiras pelas quais as pessoas querem experimentar o mundo. Se deseja usar o seu dispositivo sem precisar do ecrã usando o TalkBack, ou quer ouvir o que é dito em voz alta e criar uma transcrição em tempo real com o Live Transcribe, o Android oferece ajuda quando e como precisar.

Estes são certamente argumentos importantes e que conseguem convencer muitos a mudar do iPhone para o Android. As mesmas apps e serviços estão presentes e isso leva a que seja muito mais simples migrar do iOS para o sistema da Google.